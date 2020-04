Sammen med familien vil prins Joachim opholde sig i Møgeltønder det næste stykke tid, oplyser kongehuset.

Den seneste måned har prins Joachim og prinsesse Marie og deres to børn, prins Henrik og prinsesse Athena, boet på Amalienborg i København, men nu skifter familien hovedstaden ud med livet på landet.

Det bekræfter kongehuset over for ugebladet Her & Nu.

Prins Joachim og familien vender nemlig tilbage til Møgeltønder, nærmere bestemt Schackenborg Slot, som de ellers fraflyttede og solgte tilbage i 2014.

Prinsen råder dog stadig over deres tidligere bolig på slottet, og det er således den, de nu flytter ind i.

Ifølge Her & Nu beretter kongehusets kommunikationsafdeling, at familien vil opholde sig her i "den kommende tid" - uden dog at komme nærmere ind på, hvor længe det drejer sig om.

Prins Joachim og prinsesse Marie rejste sidste sommer til Paris for at bosætte sig, mens prins Joachim gennemførte en militæruddannelse.

Men da coronavirusset begyndte at hærge, og deres søn, prins Henrik, samtidig viste helbredsproblemer, tog de hjem til Danmark.

Parret ejer en villa i Klampenborg, der er lejet ud til den tidligere baronesse Caroline Fleming. Hun har dog for nylig købt en anden bolig i Hellerup, og ventes at fraflytte villaen i Klampenborg hen over sommeren.

/ritzau/