Prins Henrik har lørdag formiddag fået besøg af sin yngste søn, prins Joachim, på Rigshospitalet.

København. Prins Joachim er lørdag formiddag på besøg hos sin far, prins Henrik, der er indlagt på Rigshospitalet.

Med sig har han sine to ældste sønner, prins Nikolaj og prins Felix.

Det skriver både BT og Ekstra Bladet.

Ifølge begge medier er hofmarskal Michael Ehrenreich også til stede på Rigshospitalet lørdag formiddag.

Det er anden gang på lidt under et døgn, at prins Joachim besøger sin syge far.

Fredag eftermiddag var han også på besøg. Ligeledes sammen med prins Nikolaj og prins Felix.

Fredag aften besøgte kronprins Frederik sin far sammen med kronprinsesse Mary og dronning Margrethe.

Kronprinsen fløj fredag hjem fra de vinterolympiske lege i Sydkorea for at besøge sin far, hvis tilstand fredag morgen af hoffet blev beskrevet som at være "alvorligt forværret".

Den 83-årige prins Henrik blev indlagt på Rigshospitalet i slutningen af januar efter et ophold i Egypten.

Han havde siden 4. januar været i Sharm El Sheik i Egypten, hvor han i mange år har kendt hotelejer Enan el Galaly.

Senere oplyste kongehuset, at prinsen var blevet undersøgt for en tumor i venstre lunge. Den viste sig at være godartet.

Det var meningen, at prinsen efter endt behandling skulle tage ophold på Fredensborg Slot, oplyste kongehuset for en uge siden. Men fredag morgen meddelte kongehuset altså, at prinsens tilstand er "alvorligt forværret".

Kongehuset har ikke ønsket at uddybe, hvad prinsen fejler, eller hvad der er årsagen til den forværrede tilstand.

I efteråret meldte kongehuset ud, at prins Henrik lider af demens. Demensdiagnosen betyder, at prinsens kognitive funktionsniveau er svækket.

