På den sidste auktion af prins Henriks store samling kommer 900 LP-plader på auktion sammen med kunsthåndværk.

Store dele af prins Henriks omfattende samling af asiatisk og afrikansk kunsthåndværk blev på to auktioner i efteråret udsolgt.

Og nu er den tredje og sidste auktion i gang, hvor hele 900 forskellige plader fra prins Henriks pladesamling er sat på auktion.

Som ved de to tidligere auktioner er det også muligt at købe asiatisk og afrikansk kunsthåndværk som masker og figurer på auktionen.

Pladesamlingen består hovedsageligt af LP-plader, og de fleste af pladerne stammer fra 1960'erne.

Samlingen vidner om en meget bred smag med en klar præference for klassisk musik og folkemusik fra hele verden, fortæller Alexa Bruun Rasmussen, der er direktør i Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

- Pladesamlingen er noget helt nyt på den her sidste auktion. Jeg tror, at alle kan være med, når det handler om en pladesamling - og især når den spænder så bredt - selv om der er meget klassisk musik og folkemusik.

- Samlingen vidner om et utrolig bredt verdensbillede, og jeg fornemmer en slags revival af vinyl, så denne gang appellerer auktionen måske også til de unge, siger hun.

Pladesamlingen består blandt andet af store navne som Mahler, Debussy, Brahms, Chopin, Mozart, Carl Nielsen og Bach.

Men selv om der er tale om hele 900 LP-plader, vil det kun være en enkelt byder, der får dem alle. De sælges nemlig samlet.

Alle genstande blev solgt på de første to auktioner, og Alexa Bruun Rasmussen forventer det samme med tredje og sidste auktion.

Men den sidste auktion bliver noget anderledes end de først to, da den foregår på nettet fremfor i et lokale, hvor hammeren falder fysisk over hvert bud.

Og det er simpelthen et spørgsmål om, hvad kunderne har efterspurgt, fortæller Alexa Bruun Rasmussen.

- Vi vurderer hele tiden, hvordan vi får solgt vores genstande bedst muligt. Her har vi mødt kunderne, hvor de er, og det er på nettet, siger hun.

Det har siden den 24. januar været muligt at byde på genstande fra den tredje auktion. Det foregår ganske enkelt ved at komme med et bud på Bruun Rasmussens hjemmeside.

Man modtager derefter en sms, hvis man er overbudt og har så mulighed for at komme med endnu et bud.

Der bliver lukket for bud søndag den 9. februar.

Selv om auktionen foregår på nettet, vil der stadig være eftersyn med genstandene fra den 5. til 7. februar.

I eftersynsperioden er det muligt at se tingene an, før man byder på dem.

/ritzau/