Catherine de Monpezat, der er prins Henriks lillesøster, har besøgt sin bror på Rigshospitalet.

København. Prins Henrik har haft besøg af sin søster Catherine de Monpezat, der i øjeblikket befinder sig i Danmark. Det bekræfter kongehuset over Ritzau.

- Hun er ankommet til Danmark. Jeg kan bekræfte, at prinsens søster har besøgt ham, siger kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby.

Det var prins Henriks syv år yngre bror, journalisten Étienne de Monpezat, der lørdag oplyste, at Catherine de Monpezat var på vej til Danmark for at besøge prinsen, der er indlagt på Rigshospitalet.

Catherine de Monpezat er nonne ved Søsterordenen Notre Dame de Calvaire i Toulouse, og hun boede ifølge Ekstra Bladet sammen med prins Henrik i 1960'erne i London, hvor han arbejdede som diplomat.

Lillesøsteren er ikke det eneste familiemedlem, der har besøgt prinsen.

Den danske kongefamilie besøgte lørdag prins Henrik på Rigshospitalet. Prinsen har været indlagt siden 28. januar efter et ophold i Sharm El Sheik i Egypten.

Først blev det oplyst, at prins Henrik havde en godartet tumor i venstre lunge.

Fredag sendte hoffet en pressemeddelelse ud med beskeden om, at prinsens tilstand var "alvorligt forværret". I den forbindelse blev det oplyst, at kronprins Frederik rejste hjem fra vinter-OL i Sydkorea.

Prins Henrik er født i 1934.

Han har otte søskende, fem søstre og tre brødre, men tre af dem døde som børn eller unge.

I 1967 blev han gift med Margrethe, der på det tidspunkt var tronfølger. Fem år senere, i 1972, blev Margrethe dronning.

/ritzau/