Det har på ingen måde været et let år for Prins Harry.

Det afslører hans gode ven Tom Bradby, der er journalist og forfatter, ifølge mediet People:

»Jeg tror, han er knust over situationen i familien, man behøver ikke nødvendigvis at have indgående kendskab for at vide det.«

Han taler om Prins Harry og Meghan Markles kontroversielle beslutning om at trække sig fra fremtrædende roller i det britiske kongehus. Det gjorde de i begyndelsen af 2020, og nu har de haft et år uden de royale forpligtelser.

Meghan Markle og prins Harry.

Det skabte spændinger i familien, især mellem brødreparret prins William og prins Harry. Der gik længe forlydender om, at de slet ikke var på talefod. Og selvom prins Harry ikke har fortrudt sin beslutning, så har det været svært at opnå accepten fra sine nærmeste:

»Situationen i familien er tydeligvis ikke ideel, og det har været et meget svært år for dem alle. Men er de ulykkelige? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, de har det godt, men de kæmper med deres roller i livet,« siger Bradby, der i 2019 producerede en dokumentar om Harry og Meghan, da de rejste rundt i Afrika.

»Jeg tror, at hele situationen har været utroligt smertefuld. Det er tydeligt for enhver. Det er smertefuldt for alle, og det er svært at håndtere. De har jo nærmest besluttet at forlade den royale familie, og det er aldrig sket før,« uddyber han.

Prins Harry og prins William har forsøgt at mane fejden til jorden. Da det blev meldt ud, at der skulle rejses en statue af deres afdøde mor, prinsesse Diana, blev det gjort i fællesskab.

Prince Harry (L), and Prince William (R) leave Lacock Cyraiax Church after the wedding of Laura Parker-Bowles, daughter of Camilla Parker-Bowles, Duchess of Cornwall, and Harry Lopes, 06 May 2006.

Men senest har prins Harry benyttet et billede af Diana til at 'brande' en ny hjemmeside for Harrys og Meghans velgørenhedsorganisation, Archewell.

Det falder næppe i god jord hos prins William, hvis Harry på denne facon udnytter sin mors ikoniske status til egne interesser.

Men skal man tro journalisten Kate Nicholls, der i en længere periode har dækket det britiske kongehus tæt, fik de to sig en god lang snak henover julen. Digitalt. For prins Harry bor i dag i Californien og har ikke været meget hjemme i det engelske siden coronapandemien tog sit greb om verden.

Og dermed er forholdet mellem brødreparret måske ved at bløde op.