Advokater begyndte tirsdag en sag om prins Harrys politibeskyttelse i Storbritannien.

Prins Harry har været udsat for "ulovlig og uretfærdig behandling" ved ikke at få politibeskyttelse i Storbritannien.

Sådan lyder det fra prinsens advokat tirsdag ved High Court i London. High Court svarer til landsretten i Danmark.

Prins Harry trådte tilbage fra sine officielle roller i det britiske kongehus i 2020 og flyttede til Californien med sin hustru, hertuginde Meghan.

Indtil da havde han ligesom andre højtstående personer i det britiske kongehus fuldstændig politibeskyttelse fra staten.

Men en komité i det britiske indenrigsministerium besluttede i februar det år, at prinsen ikke længere automatisk skulle modtage personlig politibeskyttelse i Storbritannien. Det gjaldt, selv om han selv måtte ønske at betale for det.

Den beslutning har Harry, som er kong Charles' yngste søn, sidste år fået mulighed for at bringe for retten.

Prins Harry var ikke i retten tirsdag, men hans advokat, Shaheed Fatima, kaldte beslutningen "ulovlig og uretfærdig".

- Denne sag handler om en persons ret til tryghed og sikkerhed, siger hun.

- Der findes ikke en rettighed af større vigtighed for nogen af os.

Fatima langer ud efter den komité, der traf beslutningen. Komitéen, som tager sig af beskyttelse af kongelige og offentlige personer, hedder Ravec - The Executive Committee for the Protection of Royalty and Public Figures.

Fatima beskylder den for at fravige sine egne retningslinjer for første gang.

Hun siger, at komitéen ikke har givet en begrundelse for beslutningen.

Prinsen har ofte talt om frygten for sin families sikkerhed. Han har ligeledes ofte kritiseret pressens arbejdsmåder, som han giver skylden for sin mors død.

Prins Harrys mor, prinsesse Diana, omkom i 1997. Det skete, da hun var involveret i en bilulykke i Paris, da hun blev jagtet af fotografer.

/ritzau/Reuters