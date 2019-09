Det britiske prinsepar viste stolt deres søn, Archie, frem under et besøg i Sydafrika onsdag.

Som søn af en prins er man født til et liv i rampelyset, og det har lille Archie, som er søn af britiske prins Harry og hertuginde Meghan Markle, allerede fået en forsmag på.

Den fire måneder gamle dreng er nemlig for første gang med sine forældre på en officiel opgave under en stor rundrejse i Afrika, og onsdag blev han vist frem for offentligheden.

Det skete, da prins Harry og hertuginde Meghan mødtes med den berømte ærkebiskop og menneskerettighedsforkæmper Desmond Tutu i den sydafrikanske storby Cape Town.

Iført lyseblå smækbukser sad lille Archie trygt i sin mors arme og fik endda et lille kys af den 87-årige sydafrikanske Nobelprismodtager under besøget.

Archie blev født den 6. maj 2019 og har det fulde navn Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Han er 35-årige prins Harry og 38-årige hertuginde Meghans første barn og nummer syv i den britiske arvefølge efter prins Harry.

Det er dog ikke sikkert, at han får titel af prins. Det er dronning Elizabeth, der i sidste ende bestemmer, hvad Archies titel skal være.

/ritzau/