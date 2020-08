Parret og sønnen Archie har investeret i et mere permanent palæ nord for den amerikanske storby Los Angeles.

Britiske prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan, begyndte 2020 med et brag, da parret oplyste, at de ville træde tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

Først fløj familien kortvarigt til Canada for at bosætte sig og efterfølgende til USA, hvor de lejede et kæmpe palæ i bydelen Beverly Hills i Los Angeles i den amerikanske delstat Californien, hvor hertuginden også er født og opvokset.

Nu har den 35-årige prins og den 39-årige hertuginde sammen med deres etårige søn, Archie, fået nøglerne til et mere permanent hjem i kystbyen Santa Barbara nord for Los Angeles.

Det bekræfter en talsperson på vegne af parret til flere internationale medier, herunder Business Insider.

- De har slået sig ned i al stilfærdighed siden deres ankomst, og de håber, at dette forbliver respekteret for deres naboers skyld såvel som for dem selv som familie, tilføjes det i erklæringen.

Med aftrædelsen fra det britiske kongehus oplyste parret tidligere på året, at de ønskede økonomisk uafhængighed.

Beslutningen kom i kølvandet på en verserende konflikt mellem parret og især de britiske tabloidmedier med afsæt i artikler med racistiske og sexistiske undertoner, aflytninger og offentliggjorte breve og sms'er.

En konflikt, som stadig bliver behandlet i retten.

Selv om parret har trukket sig tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus og har mistet titlerne af Hans og Hendes Kongelige Højhed, er prins Harry fortsat den sjette i arvefølgen til den britiske trone, som lille Archie også indgår i efter sin far.

Parret har stadig sin officielle bolig i Storbritannien, Frogmore Cottage, som ligger i Windsor vest for hovedstaden London.

/ritzau/