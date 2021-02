Prinsen sætter ord på beslutningen om at træde tilbage som fremtrædende medlem af det britiske kongehus.

Det er en uge siden, at prins Harry efter en overgangsperiode på et år bekendtgjorde, at han og hans hustru, hertuginde Meghan, fastholdt beslutningen om at træde tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus til fordel for et selvfinansieret og mere privat liv i USA.

Og i et indslag i det amerikanske talkshow "The Late Late Show" fortæller prins Harry værten, James Corden, om beslutningen og sit nye liv.

- Det handlede aldrig om at gå sin vej. Det handlede om at træde tilbage, ikke om at træde ud. Vi ved jo alle, hvordan den britiske presse kan være, og de ødelagde mit mentale helbred, siger prins Harry og fortsætter:

- Det var giftigt. Så jeg gjorde, hvad enhver ægtemand og far ville gøre - jeg måtte få min familie væk fra det.

I efteråret indgik prins Harry og hertuginde Meghan en aftale med Netflix om at udvikle dokumentarer, film, serier og børneprogrammer.

Senere landede de en aftale med musiktjenesten Spotify, og de vil gennem deres produktionsselskab Archewell Audio udvikle podcasts og programmer, der skal underholde, oplyse og inspirere.

- Det er en anderledes version af det, vi lavede i Storbritannien. Mit liv vil altid centrere sig om den offentlige tjeneste, uanset hvor jeg er henne i verden. Det vil jeg aldrig vende ryggen til. Meghan har sluttet sig til det. og sandheden er, at vi nyder det.

- Vi prøver at gøre folk glade og gøre en forskel i verden på den måde, vi kan, fortæller prins Harry.

Selv om det britiske kongehus udtrykte ærgrelse over parrets beslutning, blev det understreget i en pressemeddelelse, at prins Harry, hertuginde Meghan og deres søn, Archie, naturligvis fortsat er en elsket del af familien.

Det bekræfter prins Harry over for James Corden.

Med et helt ocean imellem sig må familien nu holde kontakten over diverse online kommunikationstjenester.

- De har blandt set Archie løbe rundt over Zoom, fortæller prins Harry og tilføjer, at alt den teknik godt kan volde hans 99-årige bedstefar, prins Philip, problemer.

- I stedet for at logge ud af samtalen smækker min bedstefar bare computeren sammen, siger han med et grin.

Det var også over kommunikationstjenesten Zoom, at der blev udvekslet julegaveønsker, fortæller prins Harry videre.

- Min bedstemor (Storbritanniens monark, dronning Elizabeth, red.) spurgte, hvad Archie ønskede sig i julegave. Meghan svarede "et vaffeljern", så de sendte os et vaffeljern, fortæller prins Harry.

- Archie vågner om morgenen og siger "vaffel". Han elsker det.

"Vaffel" var dog ikke det første ord, den lille purk på snart 22 måneder sagde. Det var nemlig "krokodille", fortæller prins Harry.

- Han kan allerede sige små sætninger og synge sange, røber den stolte far og fortsætter:

- Archie har den mest fantastiske personlighed.

Med en søn på snart to år og en lille ny på vej har parret - ligesom enhver anden børnefamilie - ofte travlt.

Så når lille Archie er blevet puttet efter et bad og en bog, slapper prins Harry og hustruen af i sengen med noget hjemmelavet mad eller takeout og ser fjernsyn - enten "Jeopardy" eller noget på Netflix.

- Hvad synes du om "The Crown"?, spørger James Corden prins Harry om serien, som skildrer det britiske kongehus, herunder hans forældre prins Charles og prinsesse Dianas turbulente ægteskab.

- Det er fiktion løst baseret på virkeligheden. Den giver en lille idé om, hvordan livet er og presset over at sætte pligten over familien og alt andet, siger prins Harry og tilføjer:

- Men jeg har det langt bedre med "The Crown", end jeg har det med at se de historier, der bliver skrevet om min familie, min kone eller mig, fordi det er tydeligvis fiktion, men bliver skildret som fakta.

I det mere vittige hjørne spørger James Corden, hvilken skuespiller prins Harry ser spille ham:

- Damian Lewis, lyder svaret prompte fra prins Harry om valget af den britiske skuespiller, som har samme karakteristiske hårfarve som ham.

Prins Harry og James Corden er private venner.

Tv-værten, der ligesom prinsen også kommer fra England, var således med, da prins Harry og hertuginde Meghan blev gift i maj 2018.

Se hele indslaget her: https://www.youtube.com/watch?v=7oxlCKMlpZw

