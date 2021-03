Harry og Meghan er blevet interviewet af tv-værten Oprah Winfrey om deres farvel til det britiske kongehus.

De første små klip fra et længe ventet interview med prins Harry og hustruen Meghan er mandag blevet offentliggjort af tv-stationen CBS.

I interviewet, som tv-værten Oprah Winfrey står for, bliver der lagt op til, at "der ikke er nogen emner, der ikke må snakkes om".

Og selv om de to små 30 sekunders klip ikke afslører meget, så kan man blandt andet høre Harry forklare lidt om årsagen til, at det profilerede par har valgt at trække sig fra sine forpligtelser i det britiske kongehus.

- Min største bekymring var en gentagelse af historien, lyder det i et klip.

Den præcise kontekst fremgår ikke, men det er formentlig en reference til Harrys afdøde mor, prinsesse Diana. Hun døde som 36-årig i en bilulykke efter at have været et yndet mål for den britiske presse.

- Jeg er virkelig lettet over at kunne sidde her med min hustru ved min side. For jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må have været for hende (Diana, red.) at gå igennem det her alene for alle de år siden.

- Det har været helt utrolig hårdt for os to, men i det mindste har vi hinanden, siger Harry i et andet klip fra CBS.

Harry og Meghan bekræftede 19. februar ifølge det britiske kongehus, at de ikke vender tilbage til deres officielle pligter i kongefamilien.

Det fulde interview med parret bliver vist søndag 7. marts klokken 20.00 lokal tid på CBS - natten til mandag 8. marts klokken 02.00 dansk tid.

/ritzau/