I 2020 trådte prins Harry tilbage fra sine officielle pligter i det britiske kongehus og flyttede efterfølgende til Californien med sin familie.

Nu siger prinsen, at han blev ‘tvunget til at forlade’ sit hjem i Storbritannien. Det skriver The Sun.

Argumentet blev torsdag fremlagt i High Court i London, hvor prins Harrys advokat i disse dage forsøger at overbevise dommerne om, at det er en ‘ulovlig og uretfærdig behandling’ af prinsen og hans familie, at de ikke længere kan få politibeskyttelse i Storbritannien.

Før de trådte tilbage, havde Harry og Meghan ligesom andre højtstående personer i det britiske kongehus ret til politibeskyttelse fra staten.

I 2020 trak Harry og Meghan sig fra deres royale forpligtelser og rejste til USA. Foto: Piroschka Van De Wouw/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det var en stor sorg for os begge, at min kone og jeg følte os tvunget til at træde tilbage fra vores rolle og forlade landet i 2020. Storbritannien er mit hjem. Storbritannien er en central del af mine børns arv og et sted, hvor jeg ønsker, at de skal føle sig lige så meget hjemme, som hvor de bor i øjeblikket i USA.«

Men når familien ikke kan få beskyttelse, kan det ikke lade sig gøre.

Prins Harry vil nemlig ikke udsætte sig selv eller sin kone for det, han kalder, 'unødig fare', sagde han i den erklæring, som hans advokat, Shaheed Fatima, læste op i retten.

Prinsen var torsdag ikke selv tilstede i retten, men ifølge hans advokat accepterer Harry ikke, at det var hans 'valg' ikke længere at være 'fuldtidsarbejdende medlem af den kongelige familie'.

I den oprindelige erklæring, som Harry og Meghan udsendte, da de valgte at flytte fra Storbritannien, stod der: »Efter mange måneders refleksion og interne diskussioner har vi valgt at foretage en overgang i år og begynde at skabe en progressiv ny rolle inden for denne institution.«

Siden er det kommet frem, at hertugparret mener, de blev chikaneret af den britiske presse, et forhold de i flere retssager har forsøgt at bevise.

Det britiske indenrigsministerium besluttede en måned efter, parret havde valgt at trække sig fra deres pligter, at de ikke længere automatisk skulle kunne få personlig politibeskyttelse i Storbritannien. Heller ikke selvom de selv betalte for det.