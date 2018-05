Prins Harry - Hans Kongelige Højhed hertugen af Sussex, jarl af Dumbarton og baron Kilkeel.

London. Prins Harry og hans kommende brud, Meghan, får titlerne hertug og hertuginde af Sussex, meddeler Buckingham Palace.

Meddelelsen om titlen kommer få timer før brylluppet.

- Dronningen glæder sig i dag over at give hertugværdigheden til prins Harry af Wales. Hans titler bliver hertug af Sussex, jarl af Dumbarton og baron Kilkeel, hedder det i erklæringen.

- Prins Harry bliver dermed Hans Kongelige Højhed hertugen af Sussex, og Meghan Markle bliver ved ægteskabet Hendes Kongelige Højhed hertuginden af Sussex.

De sekundære titler er til brug i Skotland og i Nordirland.

Monarken gav på samme måde titler til hertugen og hertuginden af Cambridge - prins William og Kate - i forbindelse med deres bryllup i 2011.

Prins Harry, der er søn af prins Charles og prinsesse Diana, er den sjette i rækken til den britiske trone.

Britiske medier venter, at op mod 100.000 tilskuere vil stimle sammen omkring kongehusets slot Windsor Castle vest for London for at få et glimt af brudeparret.

Når de to har sagt ja til hinanden, køres de i åben hestevogn til St. George's Hall. Her er 600 gæster inviteret til reception med dronning Elizabeth som værtinde.

Meghan Markle og prins Harry mødte hinanden i London i 2016. Det var angiveligt fælles bekendte, der bragte dem sammen.

Vennerne så rigtigt, og de to blev forlovet i 2017.

/ritzau/AFP