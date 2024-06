Prins Harry ønsker ret til politibeskyttelse, selv om han er trådt tilbage fra officielle roller i kongehuset.

Den britiske prins Harry har fået grønt lys til at anke en sag mod den britiske regering om politibeskyttelse. Det skriver det britiske medie Sky News.

Da prins Harry trådte tilbage fra sine officielle roller i det britiske kongehus i 2020, mistede han også retten til politibeskyttelse.

Det har han efterfølgende taget en juridisk kamp for at kunne købe sig til, men den tabte han i februar i år. Det er denne sag, han nu har fået grønt lys til at anke.

Prins Harrys advokater har argumenteret for, at han blev "diskrimineret" og behandlet "mindre favorabelt" ved beslutningen om at fjerne politibeskyttelsen.

Det betyder, at han ikke modtager "samme grad" af skatteyderbetalt personlig beskyttelse, når han er på besøg i Storbritannien, lyder det videre.

The High Court, som svarer til Landsretten i Danmark, besluttede, at fratagelsen af retten til politibeskyttelse ikke var ulovlig eller "irrationel", og at der ikke havde været nogen "processuel uretfærdighed" under rettergangen.

I april fik prins Harry nej til at anke sagen, men Court of Appeal, som er en britisk appelret, har nu sagt, at den vil høre prins Harrys anke efter en direkte anmodning fra prinsens advokater.

Sagen om politibeskyttelse er ikke den eneste retssag, som Harry og hans hustru, Meghan, har været involveret i, siden de trådte tilbage fra det britiske kongehus.

I december gav en britisk domstol prins Harry medhold i 15 af 33 anklagepunkter i en sag om telefonaflytning.

Det var den britiske medievirksomhed Mirror Group, som prinsen havde anklaget for ulovligt at have aflyttet hans telefon i årevis.

Han blev tilkendt en erstatning på 140.600 pund. Det svarer omtrent til 1,2 millioner kroner. Han havde krævet omkring tre gange så meget i erstatning.

Prinsen har ofte talt om frygten for sin families sikkerhed. Han har ligeledes ofte kritiseret pressens arbejdsmåder, som han giver skylden for sin mors død.

Prins Harrys mor, prinsesse Diana, omkom i 1997. Det skete, efter at hun var involveret i en bilulykke i Paris, mens hun blev jagtet af fotografer.

/ritzau/