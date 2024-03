Efter nyheden om kong Charles' kræftdiagnose er prins Harry rejst hjem fra Californien for at være hos ham.

Prins Harry er tirsdag eftermiddag ankommet til London, efter at hans far, kong Charles, har fået konstateret kræft.

Det skriver The Telegraph, The Sun og andre britiske medier.

Ifølge avisen Daily Mail ankom Harry til Heathrow lufthavn om bord på et British Airways-fly fra Los Angeles i Californien, hvor han bor.

Britiske medier bringer fotos af Harry, der ankommer til Clarence House. Det er en af de kongelige boliger i London.

Det britiske kongehus, Buckingham Palace, meddelte mandag aften, at den 75-årige kong Charles er blevet diagnosticeret med kræft. Han indledte ambulant behandling i London mandag.

Tirsdag er kongen blevet set offentligt for første gang, siden nyheden om hans diagnose gik det meste af verden rundt.

Han og dronning Camilla vinkede, da de tirsdag forlod Clarence House i bil.

Det er ikke oplyst, hvilken type kræft, kongen er ramt af. Der er heller ikke oplyst detaljer om den videre behandling eller om en eventuel prognose fra lægerne.

Men den britiske premierminister, Rishi Sunak, har sagt, at lægerne opdagede kræften i en tidlig fase.

Sygdommen blev opdaget i forbindelse med, at Charles i forrige weekend var indlagt på et hospital i London for at blive behandlet for en forstørret prostata.

Han er dog ikke ramt af kræft i prostata, har Buckingham Palace meddelt.

Kongen overbragte selv nyheden om sin kræftdiagnose til sine to sønner, William og Harry.

Mens 41-årige kronprins William ifølge britiske BBC jævnligt er i kontakt med sin far, har den to år yngre prins Harry et mere distanceret forhold til kongen og resten af den britiske kongefamilie.

I januar 2020 meddelte Harry og hans kone, Meghan Markle, at de trak sig tilbage fra deres officielle roller som fremtrædende medlemmer af kongefamilien.

Siden udgav Harry en selvbiografi, der på dansk har fået titlen "Reserven", i januar 2023. Den indeholder en kras kritik af kongehuset og førte kun til en forværring af forholdet.

Mandag aften meddelte kilder tæt på prinsen, at han ville rejse til London for at være tæt på sin kræftramte far.

/ritzau/