I skal høre sandheden fra mig. Ikke som prins eller hertug men som Harry, siger dronning Elizabeths barnebarn.

Det volder den britiske prins Harry "stor sorg, at det er endt på den måde", at han og hans hustru, Meghan, har foretaget et delvist brud med det britiske kongehus.

Det siger prinsen på et møde for velgørenhed søndag ifølge tv-kanalen Sky News.

Han fortæller videre, at det var en beslutning, der ikke var nem at tage, men at der ikke var andre muligheder.

Lørdag kom det frem, at Harry og Meghan - hertugen og hertuginden af Sussex - fratages de titler og roller, som de har udfyldt som en del af den royale familie, og at de giver afkald på deres apanage.

Harry, der er afdøde prinsesse Dianas yngste søn, siger, at han ønsker at leve et mere fredeligt liv.

- Før jeg begynder, så må jeg sige, at jeg kun kan tænke mig til, hvad I har hørt eller måske læst de seneste dage, siger han til tilhørerne, der er mødt op til en middag i London for den velgørende organisation Sentebale.

- Så jeg ønsker, at I skal høre sandheden fra mig, så meget som jeg nu kan dele med jer - ikke som prins eller hertug, men som Harry. Den samme person, som mange af jer har set vokse op over de sidste 35 år, men i dag med et klarere perspektiv.

- Storbritannien er mit hjem og stedet, jeg elsker. Det vil aldrig ændre sig.

- Jeg er vokset op med en følelse af støtte fra mange af jer, og jeg iagttog jer, da I tog imod Meghan med åbne arme, og I så mig finde den kærlighed og lykke, jeg havde håbet på hele mit liv.

- Og endelig, som den yngste søn af Diana, så blev jeg smedet sammen (med Meghan, red.). Hurra.

Prinsesse Diana blev dræbt i en bilulykke i Paris i 1997 med paparazzofotografer efter sig.

- Da jeg mistede min mor for 23 år siden, tog I mig under jeres vinger. I har taget jer af mig i lang tid, men medierne kan være en kraftfuld magtfaktor. Mit håb er, at vi en dag kan være en fælles støtte for hinanden, siger han.

Harry ventes i den kommende uge at slutte sig til Meghan og deres søn, Archie, på en ferieø nær Vancouver i det sydvestlige Canada.

