Prins Felix fylder 18 år den 22. juli, og dagen bliver markeret af de nærmeste, skriver Billed-Bladet.

Store dele af dronning Margrethes 80-års fødselsdag blev aflyst grundet coronapandemien, og det samme gjorde kronprins Frederiks fødselsdagsløb, Royal Run.

Nu rammer konsekvenserne af coronapandemien også prins Felix, som fylder 18 år og dermed bliver myndig den 22. juli.

Det var oprindeligt planen, at der skulle afholdes en stor fødselsdagsfest for prins Felix, men planlægningen er skrinlagt for nu.

I stedet vil man se tiden an og følge myndighedernes anvisninger. Det oplyser grevinde Alexandras presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, til Billed-Bladet på vegne af grevinden og prins Felix.

Markeringen af fødselsdagen bliver på selve dagen, den 22. juli, af helt privat karakter med kun de allernærmeste, tilføjer hun til ugebladet.

Da prins Felix' storebror, prins Nikolai, fyldte 18 år i august 2017, var prinsernes farmor, dronning Margrethe, vært ved en fødselsdagsmiddag afholdt på Kongeskibet "Dannebrog", som lå til ved Amaliehaven i hjertet af København.

Prins Felix er dronning Margrethes andet barnebarn og den ottende i arvefølgen.

Han er prins Joachims yngste søn fra ægteskabet med grevinde Alexandra. Parret blev skilt i 2005 efter ti års ægteskab.

Prins Joachim fandt atter kærligheden og giftede sig i 2008 med prinsesse Marie, som han har børnene prins Henrik på 11 år og 8-årige prinsesse Athena med.

/ritzau/