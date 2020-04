Britiske prins Charles giver nu for første gang lyd fra sig, efter at han blev smittet med coronavirus.

Storbritanniens prins Charles er igen ved godt helbred, efter at han i sidste uge blev konstateret smittet med coronavirus. Og nu sender prinsen for første gang siden diagnosen en hilsen til offentligheden.

Det sker i en video, som Clarence House har delt på Twitter, hvor 71-årige prins Charles blandt andet fortæller om sin tilstand.

- Efter jeg på det seneste har oplevet at være smittet med coronavirus - heldigvis med relativt milde symptomer - er jeg nu kommet ud på den anden side af sygdommen. Men jeg holder stadig afstand til andre og forbliver generelt i isolation, lyder det fra prinsen.

Prins Charles har i den seneste tid været i isolation i Skotland sammen med sin hustru, hertuginde Camilla, som også er blevet testet for coronavirus.

Testen var negativ, men mandag kom det frem, at hertuginden skal forblive i isolation, indtil ugen er omme, da hun er begyndt at vise symptomer på coronavirus.

Prins Charles kalder det en "mærkelig" og "frustrerende" situation, som vi alle går igennem lige nu.

- I så bekymrende en tid, som er uden fortilfælde, tænker min hustru og jeg især på alle dem, der har mistet deres kære under så svære omstændigheder, og på dem, der er ramt af sygdom, isolation og ensomhed, siger han.

Prinsen sender også varme tanker til de mange ældre, som har det svært under coronakrisen, samt til læger, sygeplejersker og alle andre, som hver dag gør en ekstra indsats for at hjælpe, hvor de kan.

Det er uvist, hvordan prins Charles blev smittet med coronavirus.

Han er ældste søn af dronning Elizabeth og først i rækken til at arve den britiske trone.

Se prinsens hilsen her:

www.twitter.com/clarencehouse

/ritzau/