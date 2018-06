'De unge mødre'-deltagerens møde med en græsslåmaskine endte helt galt.

Da Princess Natascha Ellen Linea Kaup var blot fire år gammel, var hun ude for en episode, der satte dybe spor og har haft store konsekvenser for den unge mor. Det fortæller hun nu om i bogen ‘Mælkebøttepigen’, der sidste måned udkom hos forlaget mellemgaard.

'I 1999 skete der noget, som for altid ændrede mit liv, både fysisk og psykisk. Jeg blev kørt ned af en plæneklipper,' skriver hun i selvbiografien.

Princess Natascha og familien var på besøg hos den unge mors mormor og morfar, der havde en stor havetraktor. Den fik ‘De unge mødre’-deltageren og hendes bror på skift lov til at prøve sammen med morfaren. På den tragiske dag var det hendes storebror, der skulle starte, mens en spændt Princess Natascha stod på sidelinjen og ventede på, at det blev hendes tur.

'Min bror kom ved et uheld til at køre ind i et træ, så havetraktoren gik i stå. Jeg fik revet mig ud af min mors hånd, da jeg troede, at det nu var min tur til at køre på den. Jeg løb hen imod den iført mine nye flotte cowboybukser og mine gummistøvler. Det havde regnet helt vildt tidligere på dagen, så græsset var stadigvæk sjaskvådt,' husker den unge mor tilbage i bogen.

'Jeg ville stoppe lidt før havetraktoren, men jeg gled i det våde græs, og uheldigvis gled jeg ind under græsslåmaskinen, og samtidig med at jeg gled, fik de gang i den igen, så den fik flænset min gummistøvle helt i smadder og uheldigvis også min fod.'

Store konsekvenser

Uheldet resulterede i, at Princess Natascha mistede en halv centimeter af sin hæl, og det er noget, hun stadig har mén efter den dag i dag.

»Jeg går dårligt i bare tæer, da det gør ondt i min hæl at gå på noget, der er så hårdt som asfalt. Jeg er panisk angst for alle moterdrevne plæneklippere. Jeg kan ikke engang slå min egen græsplæne eller være i nærheden af andre, der slår græs, for jeg får det virkelig fysisk dårligt af det. Mine hænder bliver svedige, jeg får hjertebanken, og jeg bliver svimmel/ør i hovedet,« fortæller hun.

Det er dog ikke kun den unge mor, der i dag er mærket af episoden.

»Min bror derimod kan ikke lide at snakke om det overhovedet. Han har så dårligt samvittighed over det, og jeg kan godt forstå ham. Men det var jo overhovedet ikke hans mening. Han var et lille barn, da det skete, og det var simpelthen bare sort uheld. Jeg har faktisk ondt af ham. Han har levet så mange år med en skyldfølelse over, at han gjorde mig ondt, men det gjorde han ikke.«

