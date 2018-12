Princess Nataschas 5-årige datter har fået opgaver under den kommende hjemmefødsel af lillebroren.

Der er mindre end tre uger til, Princess Natascha fra ‘De unge mødre’ har termin med sit tredje barn, og ligesom ved fødslen af sønnen Novah har hun valgt, at hun skal føde derhjemme. Nu åbner hun op på sin blog omkring, hvordan den kommende hjemmefødsel skal forløbe.

Da Novah blev født, boede Princess i en lejlighed i Fredericia, og datteren Lia var hjemme under fødslen, som foregik om natten, så da Lia vågnede om morgenen, kunne hun hilse på sin nye lillebror. Denne gang er det også planen, at begge børnene skal være hjemme, og hun er godt i gang med at gøre dem klar til fødslen.

'Ventetiden bliver selvfølgelig også brugt rigtig meget på at snakke om den kommende hjemmefødsel, forberede mine to børn på, at lige om lidt kommer der en lille baby i hjemmet, forberede dem på, hvad det egentligt vil sige at blive født, for hvordan forløber en fødsel? Hvordan kommer babyen ud? Gør det ondt? Hvad siger mor, når det sker? Hvilken “opgave” skal man have under fødslen,' skriver Princess på sin blog og fortsætter:

'Jeg synes faktisk, jeg har formået at gøre mine børn og især Lia rigtig tryg i det her, hun snakker i dag om fødslen i ALLE detaljer som noget af det mest naturlige i hele verden, for det er jo netop det mest naturlige i hele verden. Så hvorfor skal vi skærme børn fra den oplevelse? Hvorfor ikke lade dem være med i livets største øjeblikke?'

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se, hvordan det gik til, da den unge mor blev kærester med Novahs far.

Her er Lias opgaver under fødslen

For Princess er det dog vigtigt, at deltagelsen i fødslen sker på børnenes præmisser, men når datteren selv udtrykker ønske om at være en aktiv del af fødslen, når hendes kommende lillebror kommer til verden, så vil den unge mor til snart tre gerne imødekomme datterens ønske.

'Hun snakker også ofte om, at hun gerne vil hjælpe med under selve fødslen, i starten var jeg lidt skeptisk omkring det, og at hun skulle have en decideret opgave, men da hun blev ved med at have det ønske, tænkte jeg, at så får hun en opgave. For som hun selv siger, når man skal være storesøster til to drenge, er man en meget stor pige og meget snart voksen', skriver hun på bloggen og fortsætter:

'Blandt andet har hun nævnt, at hun gerne vil hjælpe med at komme med håndklæder, når jeg skal op af vandet, og så vil hun gerne klippe navlesnoren. Hun skal have lov til at hjælpe lige så meget til, som hun har lyst, og har hun ikke lyst til at hjælpe, er det 100 procent hendes eget valg, og vil hun hellere over til morfar, skal hun være mere end velkommen til det. Hun må være lige så meget til stede, som hun ønsker den dag.

Udover børnene så skal Princess Nataschas jordemoder og hendes nabo være til stede under fødslen. Naboen er der for at holde øje med børnene og tage sig af dem under fødslen. Selvom Princess har et tæt forhold til sin far, så er det altså ikke planen, at han skal være med under fødslen, da hun synes, det ville være for mærkeligt at have ham med.'

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

Natascha Linea om Sidney Lee: Vi er ikke kærester – vi boller bare!

Princess Natascha taler ud om chok: Barnets far har en anden kæreste

Princess Natascha afslører: Novah skifter navn