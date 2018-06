Den unge mor er endnu ikke stoppet med at ryge, selv om hun er to måneder inde i graviditeten.

Princess Natascha Ellen Linea Kaup bliver i starten af det nye år mor til tre, når hun får sig en søn eller en datter. ‘De unge mødre’-deltageren, der i forvejen har sønnen Novah og datteren Lia er nemlig gravid og er sat til at føde til januar.

Selv om graviditeten skete kort inde i forholdet med hendes nye kæreste, så var det under lykkelige omstændigheder, og Princess Natascha slog for nylig fast, at de i et år havde talt om at få et barn sammen, mens de bare var venner.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre Princess Natascha fortælle, hvorfor en uddannelse er vigtig for hende.





Den planlagte graviditet har dog ikke fået den unge mor til at lægge cigaretterne på hylden, og da hun for nylig sendte live på Facebook, tændte hun sig en cigaret. Det fik vreden frem hos flere følgere, og en del ville vide, hvorfor hun vælger at ryge, mens hun er gravid. Men hvis alt går efter planen, så stopper hun også med det.

»Jeg er i gang med min læge om at få en rygestopkursus. Så det regner jeg med, at jeg skal på i næste uge (i sidste uge, red.). Yay. Jeg skal stoppe med at ryge,« jubler hun og fortæller, hvorfor hun stadig ryger.

»Det bliver virkelig godt, for jeg kan ikke stoppe med at ryge alene. Det kan jeg ikke. Så nu har jeg været til lægen for at få en tid til et rygestopkursus,« siger hun.

Realityportalen har været i kontakt med Princess Natascha for at høre, hvordan det er gået med rygestoppet, men det har hun ikke ønsket at svare på. Du kan igen følge hendes liv, når ‘De unge mødre’ til efteråret vender tilbage med en ny sæson. Her kan du følge hendes graviditet – og altså måske også hendes kamp for at stoppe med at ryge.

