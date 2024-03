I DR-dokumentaren "Hvordan bliver jeg gravid?" har skuespiller Stephania Potalivo undersøgt ufrivillig barnløshed med afsæt i sit eget fertilitetsforløb.

Skuespiller og tv-vært Stephania Potalivo og hendes mand, Nils Petter Bro, er iblandt de op mod 20 procent af befolkningen, som oplever vedvarende eller periodisk infertilitet.

Gennem DR-programserien "Hvordan bliver jeg gravid?" har Stephania Potalivo delt sin og mandens historie.

Sidste afsnit strøg over skærmen tirsdag aften.

- Jeg vil bare sige verdens største tak til alle, der har været med til at lave den her programserie, og til alle jer, der har sendt mig de sødeste beskeder. Det betyder mere, end I aner, skriver Stephania Potalivo i et opslag på Instagram og fortsætter:

- Det gør mig virkelig glad at høre, at mange af jer føler, at I har lært noget af at se den. Det var mit håb og min mening med at lave den.

I dokumentaren kigger Stephania Potalivo blandt andet på videnskabelige løsninger på ufrivillig barnløshed med afsæt i sit eget aktuelle fertilitetsforløb.

Hende og gemalen, Nils Petter Bro, som blev gift i sommeren 2018, besluttede sig for at stifte familie, da hun var omkring 32 år.

I dag er hun 37 år og er i dokumentarens forløb stadig i fertilitetsbehandling.

I sidste afsnit ser man hende tage en graviditetstest.

- Jeg synes virkelig, det er svært, når den der graviditetstest skal tages. Fordi nu bliver det ligesom afsløret, om det er eller ikke er. Når man endnu ikke ved, om det ikke er, kan du stadig have et lille håb, siger Stephania Potalivo i dokumentaren.

Testen var desværre negativ.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg selvfølgelig skal prøve at blive gravid igen. Men jeg kan også mærke, at jeg lige skal lande lidt efter at have arbejdet en masse og haft de her mislykkede forsøg, siger Stephania Potalivo i slutningen af dokumentaren.

Næsten hvert ottende barn født i Danmark i dag er lavet på en fertilitetsklinik.

Det skyldes stort set ligeligt fordelt årsager hos enten kvinden, manden og for den sidste tredjedel både manden og kvinden.

De hyppigste årsager er nedsat sædkvalitet, manglende ægløsning, polycystisk ovariesyndrom (PCOS), dårlig passage gennem beskadigede æggeledere eller endometriose.

