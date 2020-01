Fem frimærker med blandt andet motiver fra dronningens fotosamling markerer skal markere 80-års fødselsdag.

I anledning af, at dronning Margrethe senere i år fylder 80 år, har PostNord lanceret en række nye frimærker med vigtige nedslagspunkter i hendes liv.

Motiverne på de fem frimærker er blandt andet udvalgt fra dronningens private fotosamling. Det oplyser PostNord Danmark i en pressemeddelelse.

- Vi har set H.M. Dronningen på frimærke, siden hun som etårig prinsesse sad på armen af sin mor. Nu nærmer regenten sig 80 år, og naturligvis skal den store fødselsdag også fejres med nye frimærker.

- Og det er nogle helt særlige af slagsen, hvor dronningen har stået for udvælgelsen af motiverne, siger Martin Pingel, chef for frimærker i PostNord Danmark.

Fire af frimærkerne viser centrale begivenheder i dronningens liv.

Eksempelvis viser et af dem tidspunktet, hvor Dronningen bliver gift med Prins Henrik. Et andet viser Kronprins Frederik komme til verden og blive døbt.

Det femte og største af frimærkerne er et portræt fotograferet i sommer i havestuen på Marselisborg Slot. Portrættet er direkte gengivet på frimærket.

- Frimærker er stadig, i en tid med massiv digital kommunikation, vigtige pejlemærker for vores land og vores kultur. De afspejler den historie, vi har med os som nation, og alt det, som danskerne samles om.

- Her er kongehuset og vores dronning et markant samlingspunkt. Derfor er det også helt naturligt at markere Dronningens 80-års fødselsdag på frimærke, siger Martin Pingel.

Dronningen er den monark, der oftest har været portrætteret på danske frimærker. I alt er det blevet til ikke færre end 158 frimærker skabt ud fra 26 forskellige malerier, tegninger og fotos.

Ifølge Martin Pingel er der blevet produceret "mange tusinder" af de fem nye frimærker. PostNord regner med, at frimærkerne vil blive udsolgt frem mod dronningens fødselsdag.

Dronningen fylder 80 år 16. april.

/ritzau/