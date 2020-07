Efter udsættelser er den 55-årige instruktør Bo Tengberg nu blevet gift med statsminister Mette Frederiksen.

Det skulle allerede have været sidste år, at den 55-årige fotograf og filminstruktør Bo Tengberg og statsminister Mette Frederiksen (S) blev gift. Men siden kom både valg, coronavirus og EU-topmøde i vejen.

Onsdag blev de to så endeligt gift, og Martin Bo Tengberg - som er hans fulde navn - kan nu tage titlen om Danmarks anden statsministermand.

Vielsen fandt sted klokken 15 i Magleby Kirke på Møn.

Modsat Danmarks første statsministermand, Stephen Kinnock, er Bo Tengberg ikke en person, der er synderligt kendt i offentligheden. Han er ligefrem blevet omtalt som pressesky.

Inden mødet med Mette Frederiksen i 2014 havde Bo Tengberg en lang karriere bag sig som først reklamefotograf, filmfotograf. Siden 2018 også som filminstruktør, da han debuterede med filmen "Wonderful Copenhagen".

Han blev reklamefotograf i 1984 og har efterfølgende taget en uddannelse som filmfotograf i 1991-1995 ved Den Danske Filmskole. Den uddannelse blev i 2010-2011 suppleret med et Manus Masterclass fra samme sted.

Som filmfotograf har Bo Tengberg blandt andet filmet flere "Far til fire"-film, "Tinkas juleeventyr" og "En som Hodder".

I filmmagasinet Ekko er Bo Tengberg blevet omtalt som "et højt respekteret navn i dansk film", ikke mindst som fotograf på filmene "Let's get lost" og "Nordkraft".

Det var som fotograf på "Rejseholdet" i 2000, at Bo Tengberg mødte sin første kone, skuespilleren Trine Pallesen, med hvem han fik to børn. Siden har han fået yderligere en datter.

I 2014 mødte Bo Tengberg Mette Frederiksen gennem fælles venner.

Forholdet blev holdt nogenlunde i det skjulte indtil foråret 2016, hvor Mette Frederiksen som nyvalgt formand for Socialdemokratiet holdt tale til Anker Jørgensens begravelse. Her var Bo Tengberg med.

Mette Frederiksen selv har tidligere beskrevet sin mand som "meget livsglad, nysgerrig og optimistisk af natur". Hun har desuden beskrevet, at hun er glad for hans afslappede tilgang til tingene.

Bo Tengberg, der på det tidspunkt boede på Christiania, friede til Mette Frederiksen omkring hendes 40-års fødselsdag i november 2017.

Parret har dog siden måtte trække på hans - ifølge statsministeren - tålmodige tilgang til livet.

Først skulle forlovelsen veksles til et ægteskab i 2019. Men her kom folketingsvalget i vejen, der endte med, at Mette Frederiksen blev statsminister.

Efter at Mette Frederiksen blev statsminister, er Bo Tengberg enkelte gange blevet nævnt i medierne. Ved Mette Frederiksens første åbningstale var han til stede med støttende ord, og på partiets kongres i 2019 sagde han i en videohilsen:

- Jeg er så stolt af dig, og vores unger er stolte af dig. Og vi er simpelthen så glade for alle de gode ting, I nu kan komme til at gøre for Danmark.

- Du er også helt utroligt god til at være nærværende og til stede sammen med os. Så vi oplever det faktisk ikke, som at vi ikke ser dig. Det nærvær, den åbenhed og den varme håber jeg virkelig også, at danskerne kan se.

Brylluppet lod dog vente på sig. I foråret 2020 kom coronakrisen i vejen. Den stoppede brylluppet og gav Mette Frederiksen overarbejde. Her fortalte Bo Tengberg til Billed-Bladet, at han gjorde sit bedste for at støtte sin - dengang - kommende hustru.

- Og så sørger jeg selvfølgelig for, at vores hjem hænger sammen, og at der er noget mad, sagde han.

Senest var brylluppet planlagt til 18. juli. Her blev dog lagt et afgørende EU-topmøde. Så det gik heller ikke.

Men onsdag blev den sky filminstruktør altså statsministermand ved en ikke offentliggjort vielse.

/ritzau/