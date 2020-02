Skuespilleren indtager sin første værtsrolle efter travle år, hvor han for alvor er kommet på alles læber.

Telefonen ringer fire gange på den time, Dar Salim har sat af til interviewet.

Den ene gang er det fra et tysk nummer, den anden gang fra et produktionsselskab.

- Undskyld, jeg må altså lige tage den her, siger han.

For Dar Salim er det "business as usual".

Han er ved at have vænnet sig til den massive interesse, der er kommet i kølvandet på rollerne som hævntørstig læge i "Underverden", sorgramt far i "Til vi falder" og rockernes skræk i "Kriger".

- Jeg synes egentlig, det går forholdsvis roligt i øjeblikket, siger Dar Salim og smiler.

- Jeg har jo kun én ting i kalenderen lige nu, men selvfølgelig er der altid mange bolde i luften.

Den ene ting er jobbet som vært ved årets Zulu Awards, der afholdes i Royal Arena den 13. februar. Det er Dar Salims første værtsrolle nogensinde.

- Jeg skulle ikke overveje det særlig længe, da de spurgte mig. For fire år siden blev jeg ikke en gang inviteret til showet som tilskuer, så for mig har det været noget, jeg altid har set i fjernsynet. Det er det største show, vi har herhjemme, så jeg sagde ja med det samme, siger han.

Men selv om det er første gang, han indtager en scene som vært, er han ikke nervøs.

Han lægger tryk på anden halvdel af ordet, når han siger værtsrolle.

- Det ER en rolle for mig. Måske er det lidt sværere at skelne for andre, men jeg er privat et helt andet menneske end den Dar, der står i smoking og underholder. Og det er fuldstændigt de samme værktøjer, jeg skal bruge, som når jeg spiller skuespil, forklarer han.

Men selv om værktøjerne er de samme, så giver jobbet som vært på showet alligevel Dar Salim mulighed for at vise nogle nye sider af det, han kan.

- Jeg har lavet ret mange karakterbårne, dramatiske roller, og nu har jeg lyst til at prøve noget andet. Hvis man kigger på de roller, jeg har spillet de seneste år, så er det sådan nogle som en far, der mister sin søn, eller en mand, der skal hjem og hævne sin vens død. Det er meget alvorligt, og der er ikke mange smil at hente, siger han.

Derfor kalder han prisshowet for et lystbetonet valg.

- Jeg er omringet af sindssygt kompetente mennesker på Pineapple (der producerer Zulu Awards, red.), som jeg hygger mig med, siger skuespilleren, der glæder sig til at skulle underholde.

- Jeg forbereder mig som jeg plejer, og så håber jeg at ramme den rigtigt på aftenen, have den rigtige timing og det overskud og den forståelse for nuancerne, der skal til for at løfte showet, siger han.

Hvis der er én ting, som den 42-årige skuespiller har lært i de seneste år af en karriere, hvor jobtilbuddene er vokset eksplosivt, er det, at det ikke kan betale sig at gøre tingene, hvis man kun gør dem halvt.

- Showets åbning kræver for eksempel noget af mig, som jeg ikke kan, og for fem måneder siden vidste jeg, at det ville jeg ikke kunne lære på to måneder, så jeg bad om, at vi startede før med en, der skulle lære mig det. Jeg vil ikke tage sådan en opgave, hvis det bliver halvhjertet, forklarer Dar Salim.

De seneste år har også lært ham at sige nej tak med mindre dårlig samvittighed end før. Og sådan er det gået til, at Dar Salim i takt med, at tilbuddene bliver flere og flere, arbejdsmæssigt faktisk laver mindre end nogensinde.

- Jeg gider ikke at stå på et set og lave noget, jeg ikke har en helt særlig grund til at have sagt ja til, for jeg kan ikke lade være med at gå 100 procent ind i det, når jeg først står der. Og det er opslidende og ikke altid det værd. Så jeg vil kun tage opgaver, fordi der enten er et manuskript, der virkelig skriger til mig, eller der er nogle mennesker, jeg virkelig gerne vil arbejde sammen med, siger han.

For ham er det både et privilegium og en nødvendighed, hvis han skal beholde arbejdsglæden.

- Jeg laver virkelig lidt i forhold til, hvad jeg gjorde for nogle år siden. Det fylder stadig al min tid, men det er på en helt anden måde. Der skal være tid til at tage i sauna eller tage ned at træne. Jeg har altid prioriteret at have tid til min søn, men det er som om, der for første gang også er en time til mig selv før og efter, siger han.

- Der er mere larm omkring mig nu, og derfor er jeg også nødt til at være bedre til at bevare roen indvendigt, forklarer han.

Med folkeligheden følger nemlig også en opmærksomhed. Dar Salim kan godt mærke, at der er flere øjne, der hviler på ham nu.

- Man bliver lidt ligesom en giraf, og det er uanset om man er til et selskab eller ude at handle. Man bliver bedre til ikke at opdage, at man er giraffen og heldigvis, for ellers er det ikke til at holde ud at være den.

- Men samtidig bliver det også mere og mere nødvendigt for mig at være mere alene og mere bare derhjemme, siger skuespilleren.

Populariteten og folkeligheden er kommet snigende, siden Dar Salim dukkede op i bedste sendetid som Amir i "Borgen", Peter i "Broen" og Bo i "Dicte".

- Allerede for mange år siden begyndte folk at sige: "Hey, er det ikke dig fra det og det". Og der er en lang periode, hvor folk tror, at man har arbejdet sammen eller gået skole i Rødovre ligesom dem, siger Dar Salim og griner.

- På et tidspunkt tipper det over, og folk begynder at genkende en rigtigt og er både på før- og efternavn med en, siger han.

Han glæder sig over, at vi her hjemme ikke har den samme celebrity-kultur som for eksempel i USA, hvor han blandt andet har været med i den hypede serie "Game of Thrones".

- Herhjemme siger folk bare hej, og så spørger de måske, om de må tage et billede, og så er det det, siger han.

- Men jeg kan godt mærke, at volumen af det er en anden nu. Og det gør, at jeg også har brug for mit eget private rum, og jeg har virkelig også måttet lære mig selv ikke at have dårlig samvittighed over, at jeg ikke kan svare på alle beskeder, drikke kaffe med alle dem, der spørger, og støtte samtlige nødhjælpsorganisationer, siger han.

Ved sidste års Zulu Awards fik Dar Salims folkelighed endnu et nøk opad, da hans gode venner Johannes Lassen og Jakob Oftebro sammen med værten Pilou Asbæk overraskede ham med en flere minutter lang sanghyldest, som også Søs Fenger og et kæmpe gospelkor deltog i.

- De tog røven på mig på den gode måde. De havde sagt, at de lavede en lille tak, men jeg var ikke klar over, at det ville gå amok på den måde, siger Dar Salim.

For det gik amok. Ikke bare i salen på selve aftenen, men også efterfølgende, hvor videoen til sangen gik viralt og sørgede for, at danskerne i ugevis sang med på "Åh, hvor jeg dog elsker Dar" og "Dar og mig".

Sådanne højdepunkter håber Dar Salim også at skabe, når han går på scenen ved årets Zulu Awards.

- Jeg vil jo helst ikke afsløre noget, og man kan jo heller ikke planlægge, hvilke momenter i showet, der bliver store, som det gjorde med den hyldest sidste år. Det kan man ikke regne ud, og hvis man prøver, så lykkes det ikke. Men jeg kan love, at der er nogle øjeblikke i showet, der har potentiale til både at få smilet frem og gå hele vejen, siger han.

Showet sendes på TV2 Zulu og TV2 Play søndag den 16. februar.

