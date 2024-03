Jonas Madsen overtager værtstjansen på DR-programmet "Versus" efter Sofie Østergaard, der takker af efter fem år.

For nylig kunne seerne se Jonas Madsen i værtsrollen ved børnenes MGP, hvor han sammen med Onkel Reje var garant for glimmer og grandprixstemning.

Fremover bliver han fast inventar som vært på DR-underholdningsprogrammet "Versus", hvor han overtager værtsstafetten fra Sofie Østergaard og fremover skal styre slagets gang, når Hjalte og Tjelle dyster i vilde konkurrencer på tv.

Det oplyser DR til Ekstra Bladet.

- Jeg er enoooormt glad over at få mulighed for at underholde for fuld skrue, når vi igen skal samle hele familien til et drønsjovt program, siger 32-årige Jonas Madsen til Ekstra Bladet.

- "Versus" er et helt fantastisk program, som jeg har set, lige siden det startede med Jacob Riising som vært. Jeg glæder mig helt overdrevet til at vise jer, hvad vi har fundet på, siger han videre.

Den erfarne tv- og podcastvært Sofie Østergaard skal fortsat lave projekter for public service-kanalen, skriver Ekstra Bladet.

Men hun siger farvel til "Versus", som hun har været vært for siden 2019, så hun kan få mere tid til "at udfylde sin vigtigste opgave" som mor til sine tre børn, skriver hun i et opslag på Instagram.

- Derfor må jeg indse, at jeg ikke kan være alle steder og nogle gange må jeg vælge fra. Det har jeg gjort med "Versus", skriver Sofie Østergaard om at forlade rollen som vært på DR-programmet.

- Nu giver jeg stafetten videre, og hvor er det dog dejligt, at den lander hos ingen ringere end Jonas Madsen, skriver hun videre i instagramopslaget.

Jonas Madsen, som er kandidat i journalistik fra Syddansk Universiteter, er ikke ny i værtsrollen. Han er et kendt ansigt blandt det yngre publikum, da han i en årrække har været vært på DR's "Ultra nyt".

/ritzau/