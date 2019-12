Red Hot Chili Peppers har annonceret, at guitaristen John Frusciante vender tilbage efter ti års fravær.

Fans af Red Hot Chili Peppers kan glæde sig over, at guitaristen John Frusciante igen bliver en del af det populære amerikanske band.

Efter ti års fravær vender John Frusciante nemlig tilbage til bandet, skriver flere udenlandske medier herunder amerikanske CNN.

John Frusciante var guitarist i Red Hot Chili Peppers på flere af bandets mest succesfulde udgivelser såsom "Blood Sugar Sex Magik" og "Stadium Arcadium".

Da han forlod bandet i 2009, var det uden den store dramatik. Han ønskede blot at gå andre musikalske veje. Men nu vender han altså tilbage.

På Red Hot Chili Peppers officielle Instagram lyder der en tak til bandets nu tidligere guitarist Josh Klinghoffer, som har passet strengene siden John Frusciante sagde farvel i 2009.

- The Red Hot Chili Peppers meddeler, at vi siger farvel til vores guitarist gennem ti år Josh Klinghoffer. Josh er skøn musiker, som vi respekterer og elsker. Vi er meget taknemmelige for de utallige gaver, han delte med os.

Efterfølgende bliver John Frusciante præsenteret med begejstring.

Han har ad flere omgange valgt at trække stikket fra koncerterne og forpligtelserne i bandet og forlod første gang Red Hot Chili Peppers i 1992 og var fraværende indtil 1997.

Det har været offentligt kendt, at John Frusciante tidligere har kæmpet med et omfattende stofmisbrug, hvilket også var årsagen til, at han forlod bandet i 1992.

Red Hot Chili Peppers kommer blandt andet til Europa i 2020, men der er indtil videre ikke annonceret danske koncerter.

Senest har fans af bandet kunnet opleve guitaristen John Frusciante i Danmark på Roskilde Festival i 2007.

Se bandets officielle udmelding på Instagram her: https://www.instagram.com/p/B6G0L3OHVe8/

/ritzau/