Natasja Crone og Mikkel Beha Erichsen skal være værter for TV2's aktualitetsshow "Det bli'r godt igen".

Den 11. marts 2020 er gået over i historiebøgerne som dagen, hvor statsminister Mette Frederiksen første gang lukkede landet ned for at inddæmme den verdensomspændende coronavirus.

Snart nærmer vi os årsdagen.

Det bliver markeret på TV2 søndag den 7. marts med aktualitetsshowet "Det bli'r godt igen", som får Natasja Crone og Mikkel Beha Erichsen som værter og et væld af gæster og musikalske optrædener.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

- "Det bli'r godt igen" er den sætning, vi muntrer hinanden op med, og den stemning prøver vi at ramme i programmet. Vi har også brug for at grine lidt af os selv og den måde, vi har ændret adfærd på under coronaen, siger TV2's eventchef, Kamilla Walsøe, i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Anders Breinholt kigger forbi med rammende klip i selskab med en kendt gæst. Christian Degn, Lene Beier og Rasmus Tantholdt besøger inspirerende danskere. Og mon ikke også Mikkel Beha Erichsen tager en tur i sin jolle i Københavns Havn og inviterer gæster om bord, teaser hun.

Der bliver også kigget på situationen uden for landets grænser, og hvordan andre lande har håndteret pandemien.

- Situationen er fortsat meget alvorlig, og vi er alle slidte oven på et vanvittigt år. Men foråret er på vej, og mere end nogensinde har vi brug for at muntre hinanden op og minde om, at vi heldigvis går mod lysere tider, siger Kamilla Walsøe i pressemeddelelsen.

"Det bli'r godt igen" sendes på TV2 søndag den 7. marts klokken 20.00.

/ritzau/