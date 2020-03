Tv-vært Lene Beier vil hjælpe danskere, der savner nogle at snakke med under coronakrisen.

Hvis du er nysgerrig på, hvordan det er at arbejde på tv-programmer som "Landmand søger kærlighed" eller "Hjem til gården", så kan du være heldig at få svar direkte fra programmernes vært, Lene Beier.

Hun rækker nemlig nu en hånd ud til danskere, der savner nogle at tale med under coronakrisen og tilbyder at tage en snak over telefonen.

Det skriver hun i et opslag på Instagram.

- Sidder du og føler dig ensom derhjemme - og savner en at snakke lidt med i disse tider? Så vil jeg gerne ringe til dig!

- Jeg har tid til at ringe hver dag efter ungernes hjemmeskole er afsluttet fra 13.30 og 14.30, så send mig en besked, hvis jeg skal ringe til dig, så kan vi sludre over en kop kaffe i hver sin ende af røret, skriver Lene Beier.

Hun tilføjer, at der bare er tale om en snak om løst og fast.

- Ps. Jeg aner ikke, om der er et behov, men jeg ringer til så mange, jeg kan nå. Pps. Jeg er hverken psykolog eller læge! Jeg synes bare, det er hyggeligt at sludre.

Foruden "Landmand søger kærlighed" og "Hjem til gården" har Lene Beier blandt andet været vært på TV2-programmet "En stor dag på godset".

Privat er hun gift med Anders Beier, og sammen har de sønnerne Arthur og Otto.

Se hendes opslag her:

https://www.instagram.com/p/B-INX3fFJXl/

/ritzau/