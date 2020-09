Petra Nagel og kæresten Asbjørn Munk udvider snart familien. Sammen har parret sønnen Pelle Emil på to år.

Det er ikke til at se det på det Instagram-billede, som TV2-værten Petra Nagel har lagt op, men bagved mundbindet, hun er iført, gemmer der sig et stort smil.

Den 36-årige tv-vært venter nemlig sit andet barn.

Det annoncerer hun på det sociale billeddelingsmedie, hvor hun har delt en række skanningsbilleder.

Sammen med sin kæreste, Asbjørn Munk, er hun i forvejen mor til sønnen Pelle Emil, som kom til verden i foråret 2018.

Den graviditet delte hun med tv-seerne i DR3-programmet "Petra får en baby".

Også selve fødslen blev foreviget foran rullende kameraer.

Petra Nagel var gennem en årrække ansat på Danmarks Radio, men skiftede sidste år til TV2 for at lave aktualitetsprogrammet "Go' Aften Live", hvor hun sammen med Jes Dorph-Petersen udgør et af to værtspar.

Se billedet her: https://www.instagram.com/p/CFMSsxMJYf7/

/ritzau/