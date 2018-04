TV2 havde fat i en sand seersucces med første sæson af serien "Den som dræber", men det bliver på TV3 og Viaplay, at fans af den populære serie vil kunne se sæson to udfolde sig.

Det skriver Viaplay og TV3 i en pressemeddelelse.

Det er produktionsselskabet Miso Film, der står bag serien, hvis første sæson blev sendt på TV2 i 2011.

Seriens univers vil blive videreført i den nye sæson, men dramaet vil i langt højere grad blive drevet frem af karaktererne, skriver selskabet.

Det er Kenneth M. Christensen, der blandt andet er kendt fra "Arvingerne", og Natalie Madueño, der er kendt fra serien "Bedrag", der har landet hovedrollerne i anden sæson af "Den som dræber".

De to spiller henholdsvis en politiefterforsker og en psykolog, der skal opklare to unge pigers forsvinden.

Hos seriens skabere er man glade for, at Viaplay og TV3 har valgt at forny serien med en ny sæson.

»Den nye sæson er et fuldstændigt reboot af serien med en ny vinkel, nye skuespillere og en gennemgående krimihistorie, der udspiller sig over seriens otte afsnit,« siger producer Jonas Allen fra Miso Film i meddelelsen.

"Den som dræber" trak mere end en million seere per afsnit på TV2. Optagelserne til den nye sæson er gået i gang, meddeler TV3 og Viaplay.

Den nye sæson af serien får premiere i begyndelsen af næste år.

/ritzau/