Louise Wolff, der lige nu er på barsel fra tjansen som tv-vært, har besluttet at skifte boligen ud.

Den 7. april - midt under coronakrisen - kunne Louise Wolff byde sit andet barn velkommen og udvide familien med endnu et medlem.

Om det er pladsmangel eller bare lysten til at prøve noget nyt, har hun ikke afsløret, men sikkert er det, at hun og gemalen, Jonas Bøgh, har besluttet at sætte deres hus i Valby til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.

Familien, der altså nu tæller mor, far og to døtre, har boet på adressen i fem år.

- Huset er 125 kvadratmeter stort - og disse fordeler sig blandt andet på et opholdsområde i direkte forbindelse med køkkenet, der er i den snedkerlavede kaliber, en havestue og flere værelser. Dertil kommer en have med orangeri, lyder det i beskrivelsen fra Boliga.

Huset er sat til salg for 7.495.000 kroner, hvilket ifølge Boliga.dk er en anelse over gennemsnittet i området.

Louise Wolff har blandt andet gjort sig bemærket som vært på programmet "Sporløs", mens hun lige nu er på barsel fra "Go' Morgen Danmark".

/ritzau/