DR Nyhedernes Johannes Langkilde har fået udvidet sin jobtitel.

Resten af året skal han nemlig hver torsdag aften efter TV Avisen på DR1 diskutere ugens vigtigste politiske begivenheder som ny vært på programmet "Det politiske talkshow".

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Programmet, der tidligere blev sendt på DR2 med Mette Vibe Utzon som vært, skifter dermed både kanal, sendetidspunkt og vært. DR oplyser, at programmet desuden vil blive sendt live fremover.

Aktuelle politiske begivenheder vil dog fortsat være omdrejningspunktet i programmet, når Johannes Langkilde sætter sig ved roret.

Det fortæller Morten Tvegaard, der er redaktionschef for politik i DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter.

- Ambitionen med "Det politiske talkshow" er at lave et bredt program om politik for alle danskere, hvor vi prøver at blive klogere på forskellige politiske holdninger.

- Vi har et oprigtigt ønske om at forstå dansk politik og de visioner, der ligger bag, bedre, og derfor er programmet renset for skænderi og mudderkastning, siger han i pressemeddelelsen.

"Det politiske talkshow" flytter ifølge Morten Tvegaard fra DR2 til DR1, fordi programmets bredde på mange måder passer bedre til DR1.

Samtidig er sendetidspunktet torsdag aften på DR1 blevet ledigt, efter "Langt fra Borgen" sendte for sidste gang før sommerferien.

DR oplyser, at Johannes Langkilde, der er udlånt til "Det politiske talkshow" resten af året, i et vist omfang vil fortsætte som vært på TV Avisen.

/ritzau/