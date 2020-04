Elvira Pitzner fra "Diamantfamilien" bliver stjerne i sin helt egen reportageserie.

Det er ikke uvant for Elvira Pitzner at have et kamerahold i hælene, men nu kommer den 22-årige pige for alvor i fokus.

Hun får nemlig sit eget reportageshow på Dplay og går dermed i fodsporene på blandt andre fodboldspilleren Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff og popproduceren Remee og modellen Mathilde Gøhler.

Tidligere har hun været vant til at vise sit liv og sin hverdag i serien "Diamantfamilien" på TV2, hvor hun har medvirket sammen med sin mor, Katerina Pitzner, og sine søskende.

I reportageserien "Bare Elvira" kommer seerne helt tæt på den celebre influencer i den mest omvæltende og udfordrende periode i hendes liv, med alt hvad der hører til af drama, kærlighed, karriere og ikke mindst luksus, lyder det i en pressemeddelelse fra Discovery Networks Danmark, der står bag serien.

Hovedpersonen selv glæder sig til at give et indblik i, hvad det er, der fylder i hendes liv.

- Seerne kan forvente at se en selvstændig Elvira, der på egen hånd tager nogle beslutninger, der har store konsekvenser for mit liv fremover.

- Jeg glæder mig til at tage seerne med på en rejse gennem nogle af de mest kaotiske, men også fantastiske måneder i mit liv, hvor jeg på den hårde måde har stiftet bekendtskab med voksenlivet og alle de glæder og udfordringer, der følger med, siger Elvira Pitzner.

Og udfordringer er der nok af, lyder det i pressemeddelelsen.

- I "Bare Elvira" kommer vi helt tæt på den unge kvindes kamp med vægten og de utallige slankekure, skænderierne med ex-kæresten Marc og ikke mindst de mange fordomme, som man møder, når man er kærester med en ti år ældre mand.

"Bare Elvira" har premiere på Dplay søndag den 17. maj.

/ritzau/