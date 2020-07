Den anerkendte forfatter og manuskriptforfatter Kim Fupz Aakeson vil gerne litterært til Italien denne sommer.

Den anerkendte forfatter Kim Fupz Aakeson har svunget pennen over filmmanuskripterne til Susanne Bier-klassikeren og publikumssuccesen "Den eneste ene" og dramaet "En soap", som vandt Sølvbjørnen ved Den internationale filmfestival i Berlin.

Men Kim Fupz Aakeson er også kendt for sine børnebøger om Vitello og er blandt andet blevet hædret med både Kulturministeriets Børnebogspris og Gyldendals Børnebogspris.

Hans omfangsrige forfatterskab omfatter foruden børne- og ungdomsbøger, også noveller og romaner.

Her fortæller den 61-årige forfatter og filmskaber, hvad han selv skal læse denne sommer:

- Jeg tror, det bliver Rachel Cusk og hendes Faye-trilogi, ("Omrids", "Transit" og "Kudos", red.). Den har jeg hørt meget godt om.

Hvad vil du anbefale til læsning på stranden?

- Hvis ikke man har været der, så læs Elena Ferrantes fire bøger ("Min geniale veninde", "Historien om et nyt navn", "Dem der flygter og dem der bliver" og "Det forsvundne barn", red.), så er man da lidt i Italien.

Hvad vil du anbefale af læsning på en regnvejrsdag?

- Der skal det nok være lidt muntert, så Erlend Loe, tror jeg.

- Der er mange at vælge mellem, men hvis man er helt blank, kan man jo starte med "Naiv. Super".

Hvad vil du anbefale til læsningen i sommerhuset?

- "Arv og miljø" af Vigdis Hjorth er altså god!

Hvilke bøger skal man høre som lydbog?

- Jeg hører ikke selv så meget lyd, men kom til at lytte med, da min kone hørte den første af Edward St Aubyns trilogi om den engelske overklasse og misbrug, indlæst på engelsk, sikke et sprog!

- Ellers ville jeg nok forsøge mig med "Kongens Fald" af Johannes V. Jensen, den må være en oplevelse at høre.

Hvad kan du anbefale andre som et must til sommerferielæsningen? En klassiker for eksempel?

- "Moby Dick" af Herman Melville. Det er stor moppedreng, så der er både til strand, sommerhus og regnvejr.

/ritzau/