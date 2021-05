Billie Eilish og Dua Lipa var blandt vinderne, da Brit Awards løb af stablen med 4000 tilskuere i London.

Omkring 4000 mennesker var til stede, da sangerinderne Dua Lipa og Arlo Parks optrådte såvel som hev priser hjem ved Brit Awards i London tirsdag aften.

Det var den første større musikbegivenhed, der er blevet holdt indendørs i den britiske hovedstad i over et år som følge af coronapandemien.

Prisuddelingen løb af stablen i O2 Arena, og publikum behøvede hverken at holde afstand eller bære mundbind.

Showet, hvor også Billie Eilish og The Weeknd hev priser hjem, er en del af et forskningsprogram under den britiske regering, der skal se nærmere på mulighederne for at afholde større arrangementer med publikummer på en forsvarlig måde.

Publikummet til aftenens Brit Awards bestod af blandt andre 2500 frontlinjearbejdere, som havde fået billetterne foræret.

- I aften ser vi frem mod en lysere fremtid, sagde værten Jack Whitehall.

- Vi har et publikum, vi har popstjerner. Vi er tilbage.

/ritzau/Reuters