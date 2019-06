Den svenske sangerinde Tove Lo vil vise sit publikum, at det perfekte er både uinteressant og umuligt.

Da hun trækker op i sin hvide top, stiger støjniveauet og temperaturen i Ådalen i Aarhus betragteligt.

Det er nemlig efterhånden blevet en fast del af popstjernen Tove Los optrædener, at hun viser sine bryster undervejs - og koncerten på NorthSide torsdag var ingen undtagelse.

Med både sine shows og sine sange forsøger den svenske sangerinde at inspirere sit publikum til at indstille jagten på det perfekte.

Det har hun gjort fra begyndelsen, men det har ikke været lige let hele vejen igennem.

- Jeg føler, jeg har været heldig med de mennesker, jeg har omkring mig. Men da jeg begyndte at udgive musik, var det som om det irriterede folk, at jeg ikke var perfekt. Det var sådan: "Hun sætter ikke sit hår perfekt, hendes tænder er ikke perfekte, hun er ikke, hvad en traditionel popstjerne burde være", forklarer 31-årige Tove Lo.

- Ingen er perfekte, og det forsøger jeg at vise gennem mine sange. Det er også en slags katarsis (renselse, red.) for mig. Jeg bliver nødt til at skrive om ting, jeg selv går igennem og om følelser, jeg selv har. At erkende fejl og følelser i min musik gør det muligt for mig at komme igennem dem, siger hun.

Med tiden er det blevet nemmere og mere acceptabelt ikke at ligne glansbilledet på en popstjerne.

Særligt føler Tove Lo et stærkt sammenhold og en bred accept mellem de kvindelige kunstnere i musikbranchen.

- Jeg føler mig fri, stærk og ikke begrænset. Vi kvindelige artister støtter hinanden, laver sange sammen og konkurrerer ikke. Det er en meget positiv følelse, siger hun.

Det vigtigste for Tove Lo er at være ærlig, både som person og i sin musik. At hun siger, hvad hun mener, og gør, hvad hun har lyst til, er ikke en facade, hun har bygget om sig selv.

Det er sådan, hun er.

- Hvis du stiller mig et spørgsmål, har jeg tænkt mig at være ærlig. Hvis svaret ikke er, hvad du plejer at høre, jamen så er det ikke mig, pilen peger på, siger hun.

Tove Los tekster er ofte blevet kaldt kontroversielle, og det kan godt irritere hende.

- Det er meget sjældent, man hører, at en mand er udfordrende. Det er ofte en kvinde. Lige så snart det er en smule frækt, uperfekt eller råt, så er hun udfordrende og provokerende. Men det er altså sådan, jeg er, siger hun.

Den svenske sangerinde udgiver i år sit fjerde album, "Sunshine Kitty".

Hun er blevet kaldt "the saddest girl in Sweden" (den mest triste pige i Sverige, red.) på grund af sine ofte triste og mørke tekster, men det nye album har en mere glad stemning over sig end de forrige.

- Det er følsomt på en anden måde. På mit andet og tredje album gik jeg igennem en masse og tænkte: "Jeg må tage alle med på den her rejse, for jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det hele".

- Det var en blanding af et hårdt kærestebrud, at skulle tilpasse mig til hele det her nye liv og ikke længere føle mig tæt med familie og venner. Jeg var sur over at føle mig sårbar, men nu har jeg accepteret den følelse, forklarer sangerinden, som går under det borgerlige navn Ebba Tove Elsa Nilsson.

Tove Lo glæder sig over, at hendes fans bruger musikken til at håndtere deres egne følelser.

Hun er dog opmærksom på at mærke efter, om det føles rigtigt, for hun husker selv den tid, hvor hun printede sit yndlingsbands tekster ud, lærte dem udenad og brugte musikken som støtte.

- For et par dage siden kom en pige op til mig og bad mig skrive: "Live up to the best and the worst of your dreams" fra min sang "WTF Love Is". Hun ville have det tatoveret på sin arm.

- Den følelse er ubeskrivelig. Jeg føler, jeg stadig skriver de her sange hjemme på mit værelse, så det er fantastisk, at det resonerer hos folk, og at mine fans virkelig bruger mine sange, når de går igennem noget virkelig hårdt eller helt euforisk, siger Tove Lo.

Tove Lo optrådte på NorthSide torsdag den 6. juni. Aarhus-festivalen varer fra torsdag den 6. juni til og med lørdag den 8. juni.

/ritzau/