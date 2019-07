Den amerikanske sangerinde har ifølge en domstol ladet sig inspirere lige lovlig meget af kristen sang.

Den amerikanske popstjerne Katy Perry er ved en domstol i Los Angeles blevet dømt for plagiat.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Der er tale om sangerindens hit "Dark Horse" fra 2013, der ifølge den kristne rapmusiker Flame minder en kende for meget om hans sang "Joyful Noise", der er produceret fire år tidligere.

Flame, der har det borgerlige navn Marcus Gray, sagsøgte Perry allerede for fem år siden, og det er altså først nu, at der er kommet en foreløbig afgørelse i sagen.

Med dommen følger nu en ny omgang retlige slagsmål, der skal afgøre størrelsen af en eventuel finansiel erstatning for brud på kunstneriske rettigheder.

Gray har i sit søgsmål beskrevet, hvordan det grundlæggende beat og det instrumentelle underlæg i "Dark Horse" er en næsten tro kopi af "Joyful Noise".

"Dark Horse" var den tredje single på Perrys album "Prism" og lå i ugevis øverst på hitlisterne i USA. Sangen blev desuden nomineret til en Grammy.

Katy Perry, der sammen med sangens producer og øvrige sangskrivere har vidnet i sagen, har forklaret, at hun aldrig har hørt Flames nummer.

- De prøver at kræve rettighederne til de mest fundamentale byggeklodser i musikken, der burde være tilgængelige for alle, lød det fra Perrys advokat under det afsluttende retsmøde.

Omvendt understregede Marcus Grays advokater, at "Joyful Noise" har en unik basgang og rytme, og at sangen har mange millioner af afspilninger på blandt andet YouTube og musiktjenesten Spotify.

Og dermed må Perry og hendes musikalske partnere have hørt sangen.

Gray har dog understreget, at de to sange rent lyrisk er som nat og dag.

"Joyful Noise" handler om at leve op til Biblens bestemmelser og bekende sig til den kristne gud.

"Dark Horse" handler derimod om et passioneret kærlighedsdrama uden direkte religiøse budskaber - foruden en enkelt henvisning til den græske kærlighedsgudinde, Afrodite.

