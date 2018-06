Det bliver Patrick Dorgan, der skal optræde på Plænen i Tivoli i stedet for Barbara Moleko.

København. Barbara Moleko skulle have været på scenen til dobbeltkoncerten med Stine Bramsen til Fredagsrock i Tivoli den 22. juni, men den 32-årige sangerinde har måttet trække stikket.

I stedet vil Patrick Dorgan træde ind som erstatning for Barbara Moleko, oplyser Tivoli i en pressemeddelelse.

- Det er altid trist at få et uventet afbud, men når det nu skal være, så er erstatningen ret god. Vi er utroligt glade for, at Patrick Dorgan træder til så hurtigt, så publikum alligevel får en unik dobbeltkoncert til Fredagsrock, siger Tivolis pressechef, Torben Plank.

Ifølge Barbara Moleko skyldes aflysningen, at hun er i fuld gang med at arbejde på nye numre, og derfor er nødt til at blive i studiet.

- Jeg er ked af at måtte skuffe mine fans i denne omgang, men jeg lover, at jeg snart er tilbage på de store scener, siger sangerinden i pressemeddelelsen.

Patrick Dorgan fik sit gennembrud i 2015 med nummeret "On the Way Down". Nu er den danske soulsanger klar med den nye single "Coming Home" og ep'en "03:17".

Stine Bramsen, som optræder til den anden del af dobbeltkoncerten, er også ep-aktuel. Den 31-årige sangerinde har netop udgivet "Bruised".

/ritzau/