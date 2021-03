Hviderusland får ikke lov at stille op ved dette års Eurovision, fordi landets sangbud var for politiske.

Hviderusland er blevet udelukket fra det europæiske melodigrandprix, Eurovision, i maj.

Det sker, efter at landet for anden gang i træk ikke har formået at sende en sang ind, der lever op i konkurrencens krav om at være apolitisk.

European Broadcasting Union (EBU), der organiserer festlighederne, siger fredag i en udtalelse, at begge sange af bandet Galasy ZMesta har "brudt konkurrencens regler, der skal sikre, at melodigrandprixet ikke bliver bragt i miskredit".

EBU oplyser videre, at Hvideruslands statslige tv-station nu har misset deadlinen for at tilmelde en ny sang, som lever op til reglerne. Og det betyder altså, at Hviderusland må se til fra sidelinjen i år.

Det hviderussiske band Galasy ZMestas første sang hed "Ja nauchu tebja", hvilket på dansk betyder noget i retning af: "Jeg skal lære dig".

Den blev afvist efter klager om, at sangens tekst hånede de masseprotester, der er brudt ud i Hviderusland mod landets mangeårige præsident Alexander Lukasjenko.

Efterfølgende prøvede bandet at tilmelde en ny sang, og det er den, der nu også er blevet afvist.

Tusindvis af personer er blevet anholdt i Hviderusland, siden protesterne mod præsidenten brød ud. Protesterne har stået på siden valget i august 2020, hvor Lukasjenko påstår, at han blev genvalgt.

På det seneste er der dog blevet mere stille, efter at sikkerhedsstyrker har slået hårdt ned mod demonstranter, ligesom en hård vinter også har tvunget folk indendørs.

I denne uge har landets opposition dog forsøgt at genstarte demonstrationerne.

Lukasjenko beskyldes af oppositionen for at svindle sig til valgsejren sidste år. Internationalt er hans påståede sejr heller ikke anerkendt.

Han har været leder af landet siden 1994. Han har afvist at gå af trods de omfattende protester i Hviderusland.

Det europæiske melodigrandprix afholdes fra 18. til 22. maj i Rotterdam i Holland.

/ritzau/dpa