Både juveler og dyre ure til en værdi af millioner af euro er blevet fundet igen efter et røveri mod Ritz.

Paris. Alle juveler, der onsdag blev stjålet fra det berømte luksushotel Ritz i Paris, er blevet fundet igen. Det siger en kilde tæt på sagen til det franske nyhedsbureau AFP.

Nogle af de stjålne ting blev fundet onsdag, da politiet anholdt tre af de formodede røvere, mens de prøvede at flygte fra hotellet. Resten lå i en taske, der blev fundet af politiet, siger kilden.

Juvelerne og urene havde en værdi af mere end fire millioner euro. Det svarer til cirka til 30 millioner danske kroner.

Tre mænd stormede onsdag ved 18.30-tiden ind på det ikoniske hotel og smadrede glasmontre med ædelstene i en smykkebutik i bygningens lobby. Det siger Jean-Michel Huguet fra det franske politi til nyhedsbureauet AP.

De tre mænd var ifølge politiet kommet ind gennem serviceindgangen. De gik især efter dyre smykker og ure af mærkerne Rolex og Piaget.

Tyvene tyve smed tasker med tyvekoster ud af et vindue, hvor mindst to medskyldige stod klar, inden de blev anholdt, oplyser politiet til AP. De to medsammensvorne er stadig på fri fod.

Ritz genåbnede i sommeren 2016 efter at have gennemgået en fireårig totalrenovering. Hotellet ejes af Mohamed Al Fayed.

Det var hans søn Dodi, som i august 1997 sammen med den engelske prinsesse Diana blev dræbt i en trafikulykke. Det skete, få minutter efter at de havde forladt Ritz.

Føreren af bilen, Henri Paul, var en af sikkerhedscheferne på hotellet.

Bygningen er opført i det 18. århundrede som en privatbolig. I 1889 slog det dørene op som hotel med schweizeren César Ritz som ejer.

