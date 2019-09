En ung mand i tyverne er onsdag blevet anholdt for at sælge rapperen Mac Miller falske stoffer, to dage før at rapperen døde af en overdosis.

Anholdelsen er den seneste udvikling i efterforskning af Mac Millers dødsfald 7. september sidste år.

Ifølge det amerikanske narkopoliti, DEA, snød den unge mand rapperen, da han to dage før sin død henvendte sig for at få det smertestillende stof oxycodone.

Det er myndighedernes opfattelse, at Mac Miller fik nogle piller. Og de indeholdt også oxycodone. Men den nu anholdte mand fortalte ikke rapperen, at pillerne også indeholdt det kraftfulde smertestillende stof fentanyl.

To dage senere blev den 26-årige Mac Miller fundet i sit hjem i Los Angeles død af en overdosis.

En obduktion viste, at han på det tidspunkt havde en kombination af fentanyl, kokain og alkohol i kroppen.

Den anholdte skal senere onsdag amerikansk tid stilles for en dommer.

/ritzau/AP