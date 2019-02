Filmbranchens topfolk har rettet kritik mod oscarledelsen for at ville udelade prominente priser fra liveshow.

Oscaruddelingen dropper efter massiv kritik planer om at udelade en række prominente priser fra liveshowet.

Tidligere på ugen meddelte præsidenten for oscaruddelingen, John Baily, at fire priser skulle uddeles under reklamepauserne. Formålet var at skære ned på showets længde.

Der var tale om priserne for Bedste Fotografering, Bedste Klipning, Bedste Makeup- og Hårstyling og Bedste Kortfilm.

Beslutningen blev mødt med skarp kritik fra flere af filmbranchens topfolk.

Og fredag melder Oscar-akademiet således, at man har "hørt tilbagemeldingen" og derfor har besluttet, at alle 24 priser alligevel vil blive uddelt som en del af liveshowet. Det skriver akademiet i en pressemeddelelse.

Torsdag underskrev knap 100 filmskabere et åbent brev til oscarledelsen med en bøn om at trække beslutningen tilbage.

Blandt forfatterne var legendariske instruktører som Quentin Tarantino, Martin Scorsese og Spike Lee.

- At degradere disse essentielle filmiske teknikker til en mindre status er intet mindre end en fornærmelse for os, som har dedikeret vores liv og passion til film, skrev de i brevet.

- Når anerkendelsen af de ansvarlige for skabelsen af fremragende film bliver nedtonet af den selv samme institution, hvis formål er at beskytte dem, så lever vi ikke længere op til akademiets ånd og løfte om at hylde film som en fælles kunstform.

/ritzau/Reuters