Royal Run-løbet i Esbjerg markerede kronprinsens tid i det danske militær. Det var det tredje af fem løb.

Esbjerg. Kronprins Frederik havde passende nok skiftet sin mørkeblå løbe-t-shirt ud med en militærgrøn før sit løb i Esbjerg.

Sammen med over 300 soldater og krigsveteraner gennemførte han mandag over middag det tredje af i alt fem Royal Run-løb.

Løbet i Esbjerg markerede kronprinsens tid i det danske militær og Frømandskorpset.

Flere af soldaterne og veteranerne havde taget lange militærbukser på til løbet.

I den store gruppe af soldater fik kronprins Frederik lov til at løbe forrest.

- Det har været en stor oplevelse at løbe med Forsvarets personel og de skadede veteraner. Også der kan jeg melde om højt humør, sagde kronprinsen fra scenen efter løbet.

Kronprins Frederik blev uddannet fra Frømandskorpset i 1995. Her fik han kælenavnet "Pingo".

Der var arrangeret flere militærrelaterede opvisninger for publikum i forbindelse med løbet.

To F-16 jagerfly fra Flyvestation Skrydstrup fløj således ind over Esbjerg, mens løbet stod på.

Derudover landede en faldskærmsudspringer ved målområdet kort før start.

I alt 6662 har tilmeldt sig løbet i Esbjerg, der varer til ud på eftermiddagen, og 70.575 har tilmeldt sig Royal Run over hele landet.

- Det gør mig virkelig glad og meget varm om hjertet, at der også her har været stor opbakning, og at folk møder talstærkt op i blå trøjer, så vi kan kende hinanden, sagde kronprins Frederik efter løbet.

Løbene er en del af fejringen op til kronprins Frederiks 50-års fødselsdag lørdag 26. maj.

I Esbjerg løb kronprinsen en mil eller 1,609 kilometer, hvilket han skal gøre ved fire af løbene.

Kronprinsens næste løb er i Odense, og i København slutter han efter planen af med at løbe ti kilometer.

Royal Run i Aarhus markerede kronprinsens studietid.

/ritzau/