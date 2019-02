Pilou Asbæk er vært, når Zulu Awards i år bliver afholdt. Det er fire år siden, han sidst havde en værtstjans.

Når Zulu Awards' årlige prisfest bliver skudt i gang i år, er det med den populære skuespiller Pilou Asbæk som vært.

Det er hans første værtstjans, siden han sammen med Lise Rønne og Nikolaj Koppel stod ved roret, da Eurovision i 2014 blev afholdt i København.

- Jeg har jo været så heldig at være vært for et stort show engang før, nemlig Eurovision. Nu er der gået fire år, og ligesom med OL og VM, så har man fået tingene på så lang afstand, at man har lyst til at prøve igen, siger skuespilleren og griner.

Med værtsrollen går han i fodsporene på kolleger som Nikolaj Lie Kaas, Nicolas Bro og Paprika Steen, der før har stået i spidsen ved prisuddelingen.

Pilou Asbæk har gjort sig mange tanker om, hvordan han gerne vil påvirke prisfesten.

Og selv om hans visioner går i retning af et storslået show med højt til loftet, så er han også klar til at gå til grænsen - hvis ikke lidt over - for at sikre et uforglemmeligt show som vært.

- Der kan jo gå meget galt på sådan en aften. Vi tager nogle risici, men hvis man ikke satsede hele butikken, så er der jo ingen grund til at gøre det, forklarer han.

- Jeg har lyst til at sætte røven i klaskehøjde. Det her show er fjollet, ungt, sjovt og grænseoverskridende men med et klassisk twist af elegance, og det synes jeg faktisk, er ret cool, siger Pilou Asbæk, der blandt andet har spillet med i store danske produktioner som "Borgen" og Tobias Lindholms film "R" og "Krigen" samt i den hypede serie "Game of Thrones".

At der vil være folk, der har meninger om, hvorvidt han som seriøs skuespiller bør give sig i kast med en værtstjans, er han indstillet på.

- Jeg har været så heldig og privilegeret at være med i en del produktioner, som har betydet meget for mange mennesker både nationalt og internationalt. Og jeg er vanvittig taknemmelig for, at folk engagerer sig i mit arbejde og dermed i mine professionelle valg.

- Men det er et professionelt valg, når jeg siger ja til at være med i en reklamefilm eller i et prisshow. Nogle gange skal man gøre noget, folk ikke forventer. Hvis man er ved at blive fanget i en rolle, må man bryde ud af den, og jeg føler, at hver gang folk har låst mig fast, så har jeg lyst til at prøve noget nyt, siger han.

Normalt er han vant til at få stukket et manuskript i hånden, som han skal tage stilling til, men som vært ved Zulu Awards har han selv fået lov til at blande sig i, hvad der skal ske på scenen.

- Pludselig får jeg lov til at sidde i et kreativt maskinrum og møde nogle mennesker og faktisk være i dialog om det kreative, og det er noget af det mest fantastiske, jeg har oplevet i lang tid.

- Jeg har nok gået dem lidt på nerverne, for jeg har blandet mig rigtig meget, mere end Nikolaj Lie Kaas og de andre tidligere værter, men de er også så dygtige, de ved jo godt, hvad de laver. Jeg er stadig lidt Bambi på glatis, siger Pilou Asbæk, der godt kan mærke nervøsiteten komme snigende.

Det til trods, så glæder han sig til at tage smoking på og træde ind på scenen i K.B. Hallen, hvor showet i år bliver afholdt.

- At være vært er det tætteste, jeg kommer på at lave teater, som jeg jo ikke har lavet i hundrede år.

- Jeg har skåret det fra, fordi jeg har været så fokuseret på film og tv de senere år, men nu kan jeg mærke, at jeg savner at stå foran et publikum, jeg savner at interagere med mennesker og få nogle reaktioner. Og det får man i en værtstjans foran et par tusind mennesker, siger han.

Zulu Awards bliver afholdt torsdag den 7. februar og bliver efterfølgende sendt på TV2 Zulu søndag den 10. februar.

