Der skal sættes fokus på sikkerheden i filmbranchen, hvor flere ulykker nær har kostet liv de senere år.

København. De seneste år har flere ulykker sat spot på, at det kan være farligt at befinde sig på scenen og foran kameraet.

I 2012 kom Søren Sætter-Lassen alvorligt til skade, da en scenevæg væltede ned over ham på Det Kongelige Teater.

I 2014 blev Bodil Jørgensen kvæstet under en traktor ved indspilningerne til en Far til Fire-film, og for ganske kort tid siden blev den dansk-norske skuespiller Jakob Oftebro forbrændt i blandt andet ansigtet, da en molotovcocktail eksploderede i forbindelse med indspilningen til en tv-serie i Sverige.

For den danske skuespiller Pilou Asbæk, der i mange år har haft et tæt venskab med Jakob Oftebro, sætter den seneste hændelse en tyk streg under, at der er noget rivende galt i film- og teaterbranchen.

- Det, der er sket, er noget, som alle i vores branche kan blive udsat for. Det er en total hensynsløs og ubetænksom handling, der resulterer i, at et menneske bliver skadet, siger Pilou Asbæk.

- Der er et sikkerhedsmæssigt spørgsmål, vi skal til at diskutere, når hele Me Too-bevægelsen har bidt sig fast og er blevet en totalt naturlig del af vores branche.

- Der skal simpelthen tages en diskussion omkring sikkerhed. På samme måde som vi skal bakke op om både kvinder og mænd, der er blevet udsat for overgreb i vores branche, skal vi også gøre det, når det gælder nogle situationer, der kan være potentielt livstruende eller farlige på en scene eller et filmset, siger han.

Selv har skuespilleren også oplevet ting på filmsettene, der kunne have gået galt.

- Jeg har prøvet stuntscener, hvor man lige bliver ramt i hovedet med et sværd eller får en ordentlig én på masken. Jeg har også knaldet mit hoved ned i en sten, fordi vi skulle hoppe og springe fra bygning til bygning, fortæller Pilou Asbæk.

- Man skubber sig selv så langt for kunsten og i kunstens navn, at man nogle gange overskrider sine grænser. Og der skal altså være nogle ansvarlige til stede, der siger, at man ikke skal lave den scene, og at det er en stuntmand i stedet, siger skuespilleren.

Lige nu er han aktuel i filmen "Skytsenglen", hvor han spiller en politikommissær, der skal opklare et dobbeltmord, som er begået af en mand, der muligvis er blevet hypnotiseret til det.

På filmens sidste optagedag skete der et uheld, der kunne have haft et ulykkeligt udfald, og det mindede igen Pilou Asbæk om, hvor hurtigt noget kan gå galt.

- Jeg skulle køre i en gammel bil, og sådan nogle kan agere lidt uhensigtsmæssigt. Hvis føreren af bilen så samtidig er koncentreret om noget andet, kan det godt gå galt.

- Jeg kom til at køre ind i produktionsholdet, og heldigvis var der ingen, der kom til skade, jeg smadrede bare noget udstyr, men jeg kunne lige så godt have kørt et menneske ned. Og hvis skyld er det? Er det min skyld? Eller er det produktionens skyld?, siger Pilou Asbæk.

Under indspilningerne til "Stars Wars: The Force Awakens" i 2014, kom den garvede skuespiller Harrison Ford ud for en arbejdsulykke og brækkede benet flere steder.

Det sætter streg under, at ulykker kan ske over alt og uanset hvor stort eller lille et budget, filmen har, mener Pilou Asbæk.

- Det er ikke budgettet, der afgør, hvor presset man føler sig i den pågældende situation. Oftest er det produktionen, instruktøren og ens egen ærgerrighed og ambition om at være en fed fyr, der løfter en opgave, siger han.

- Det er grænseoverskridende at sige nej. Det er der, uheldet opstår. Jeg tror, der kommer en bølge, hvor de her ting vil blive diskuteret de næste par år, siger han.

"Skytsenglen" havde premiere den 28. juni.

