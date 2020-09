Pilou Asbæk er efter årevis i udlandet vendt hjem til Danmark for at lave en opsigtsvækkende serie.

De seneste år har Pilou Asbæk rejst i pendulfart mellem hjemmet i København, filmset i Hollywood og locations over hele verden og gjort sig berømt efter store roller som blandt andre Euron Greyjoy i "Game of Thrones" og Batou i "Ghost in the Shell".

Men i efteråret kan han - for første gang siden dramafilmen "Krigen" udkom i 2015 - opleves i en dansksproget produktion.

Han medvirker i serien "Efterforskningen", som skildrer efterforskningsarbejdet i ubådssagen, hvor en gerningsmand myrdede og parterede den svenske journalist Kim Wall om bord på sin ubåd.

Som instruktør og manuskriptforfatter af serien, der vises på TV2 i seks afsnit, står Tobias Lindholm, som Pilou Asbæk flere gange har arbejdet sammen med, siden de begge fik deres helt store gennembrud i 2010 med fængselsdramaet "R".

Og han er en stor del af grunden til, at Pilou Asbæk sagde ja til rollen som anklager Jakob Buch-Jepsen.

- Tobias (Lindholm, red.) har fået mig hjem efter seks år i udlandet, siger Pilou Asbæk om rollen.

Selv om han godt var klar over, at det ville vække en del opmærksomhed at medvirke i en serie om så bestialsk en sag - ovenikøbet kun tre år efter at den fandt sted - var han ikke i tvivl om, hvad han skulle svare, da han blev spurgt om rollen.

- Når et talent som Tobias ringer, så er der ikke meget betænkningstid, for jeg ved i kraft af det samarbejde, vi har haft, at det er nuanceret, udfordrende og med hjertet på rette sted, når han laver noget, siger Pilou Asbæk.

- Jeg vidste, hvad han ville og kan, så jeg er ret taknemmelig for at få lov at være med, siger skuespilleren.

Serien handler - som titlen antyder - om det puslespil af en efterforskning, der gik i gang, da Københavns Politi fandt ud af, at der var foregået en kriminel handling om bord på ubåden, og til anklager Jakob Buch-Jepsen i retten kunne redegøre for, hvordan gerningsmanden stod bag drabet på Kim Wall og skulle have den højest mulige straf.

Både Jakob Buch-Jepsen, den daværende drabschef i Københavns Politi, Jens Møller, og Kim Walls forældre har medvirket i udarbejdelsen af manuskriptet, og det har haft stor betydning for Pilou Asbæk.

- Mennesker tør overlade deres fortælling i Tobias' hænder, fordi de ved, den bliver behandlet med respekt. Og det er den smukkeste tilkendegivelse og tillid, man kan få, siger skuespilleren.

For Pilou Asbæk har det været altafgørende at kunne trække på Jakob Buch-Jepsens erindringer om sagen, der optog ham i månedsvis.

- Når det er et nulevende menneske, man skal portrættere, er det ekstra udfordrende, forklarer skuespilleren.

- Jeg sagde til Jakob, den første gang jeg mødte ham, at jeg ikke ville kunne lave en 1:1-gengivelse af ham. Det er umuligt. Jeg ligner ham ikke. Men jeg kan formidle hans professionalisme, og det ville jeg gøre alt for, siger Pilou Asbæk.

At formidle den professionalisme var dog lettere sagt end gjort for skuespilleren. Han var nemlig nødt til at kunne forstå den jura, han skulle gengive i sine replikker, og det var noget af en udfordring.

- Det er utroligt komplekst og svært at forstå, for det er en verden, som er meget fjern fra min. Men jeg blev virkelig taget i hånden, siger skuespilleren.

Siden Pilou Asbæk spillede hovedrollen i Tobias Lindholms fængselsdrama "R", har han også indtaget hovedroller i instruktørens film "Kapringen" og "Krigen".

Sidstnævnte værk opnåede en oscarnominering og var med til at få amerikanerne til at fatte interesse for både Pilou Asbæk og Tobias Lindholm.

I "Efterforskningen" er det dog skuespilleren Søren Malling, der indtager den store hovedrolle som drabschef Jens Møller, mens Pilou Asbæks rolle har mindre skærmtid og færre replikker.

Men det tager han gerne med, hvis det betyder, at han får lov at samarbejde med Tobias Lindholm, siger Pilou Asbæk.

- Jeg har ikke den altdominerende hovedrolle, som jeg plejer at have, men det har faktisk givet mig endnu mere tid til at tænke over, hvad det er, jeg er en del af, siger han og fortsætter:

- På trods af at jeg ikke har bolden hele tiden, så er det en af de produktioner, jeg er mest stolt af at have været med i, fordi jeg kan se, hvad holdet løfter i flok.

- Det var dejligt ikke at have det ansvar, men stadig have en vigtig funktion. Og det er jo noget af det, jeg har lært de sidste år i udlandet. Man behøver ikke altid at have spillet - nogle gange er det sjovere at have modspillet, siger Pilou Asbæk.

"Efterforskningen" kan ses på TV2 og TV2 Play.

/ritzau/