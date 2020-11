Endnu et par er elimineret i "Vild med dans", og der er således otte tilbage i jagten på trofæet.

Knap nok nåede de ni tilbageværende par at blive genforenet på gulvet efter sidste uges corona-chok, som sendte to af parrene i karantæne, før årets fjerde danseduo har forladt konkurrencen.

Dj'en Faustix og partner Asta Björk er nemlig ude af "Vild med dans" efter omdans mod musikeren Wafande og partner Mie Martha Moltke.

Der var masser af girlpower på programmet.

Både influencer Emili Sindlev og radiovært Sara Bro dedikerede deres danse til alle deres medsøstre derude.

- Jeg har altid følt mig forkert og uønsket. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var anderledes, forklarede Emili Sindlev inden dansen.

- Jeg er glad for, at jeg er blevet ved med at holde fast i, hvem jeg er, lød det fra hende.

Emili Sindlev og partner Mads Vad blæste dommerne bagefter med deres showdans, som kastede et tital af sig fra dommer Jens Werner.

Helt så godt gik det ikke for dansktopsangerinde Hilda Heick og partner Michael Olesen, som endte nederst i feltet, da dommerne havde afgivet deres karakterer.

- Jeg var ikke imponeret over jeres samba, men jeg er imponeret over dig, Hilda, lød det fra Britt Bendixen.

Med Faustix og Asta Björk ude af dansedysten er der otte par tilbage i jagten efter titlen og trofæet.

"Vild med dans" bliver sendt igen næste fredag fra klokken 20 på TV2 og TV2 Play.

/ritzau/