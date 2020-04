Det er alt arbejdet værd, når børn og voksne sender perleplader og hilsner til dirigent Phillip Faber.

Der er noget mindre plads i Phillip Fabers brevkasse i denne tid, end der plejer at være.

Den er proppet med billeder, malerier, perleplader og sågar kopper med hans ansigt på. Også den digitale indbakke flyder over med hilsner, taksigelser og videoklip af børn og voksne, der synger med på "I østen stiger solen op".

Til daglig er Phillip Faber chefdirigent for DR Pigekoret, men under coronakrisen har han hver morgen spillet og sunget morgensang på DR1, og både programmets og hans egen popularitet er eksploderet.

- For en kordirigent er det fuldstændig overvældende og uden fortilfælde, selv om der normalt også er en kæmpe opbakning fra Pigekorets bagland.

- Det er blevet tydeligt for mig, at det betyder meget, at vi laver noget, som ikke er smart og hurtigt, men virkelig old school i faconen. Selv om man ikke ser programmet i fem dage, men svinger forbi det tilfældigt, så ligner det fuldstændig sig selv.

- Det skaber en form for tryghed, tror jeg, og det har vi brug for lige nu, forklarer 35-årige Phillip Faber.

Over 200.000 danskere synger med hver morgen, når han sætter sig foran klaveret og spiller to udvalgte danske sange.

Sidste fredag så en million seere med, da han stod i spidsen for fællessang på DR1.

Men det er ikke opmærksomheden eller de rosende ord, der driver værket for Phillip Faber.

Det er visheden om, at hans lille morgenritual hjælper folk rundt om i landet.

- Jeg fik en besked fra en sygeplejerske i Horsens, som var blevet overflyttet til coronaafsnittet, og jeg kunne mærke, at det var alvor og utrygt for hende.

- Hun skrev tak for udsendelserne, som var et lyspunkt for hende, og så sendte hun en video, hvor hun og to kollegaer sad i en pause og sang med. Der mærkede jeg, at jeg er i den nemmeste situation lige nu. Jeg savner bare dem, jeg holder af, men det går jo nok.

- Men at mærke en, der er så tæt på det ubehagelige, og at mærke, at mit arbejde betyder noget for hende - det giver mig lyst til at blive ved året ud, selv hvis det kun er hende, der kigger med, fortæller han.

Han har også fået en besked fra en mor, hvis søn står op hver morgen for at se med. Hun konstaterer, at Phillip Faber har forøget den lille drengs kendskab til den danske sangskat med intet mindre end tusind procent.

- Når jeg sidder alene ved klaveret og bekymrer mig over, om det føles kunstigt eller underligt, så tænker jeg, at der sidder nogle, som er så ivrige for at synge med. Det gør det det hele værd, siger han.

Det overrasker ham ikke så meget, at friskole- og efterskolefolk, kirkegængere og kulturforbrugere er glade for programmerne.

Men at en enorm skare af børn ser med det, dét er kommet meget bag på ham.

- Det er det bedste, jeg kan komme i tanke om. Der er kun én regulær børnesang om ugen, og resten er sange om livet, som er skrevet til voksne mennesker, men det taler også til børnene.

- De kan godt høre og genkende en stærk sang, så børn skal have mulighed for at vælge musik. Man er selvfølgelig også et godt menneske, hvis man vælger noget andet end musikken i sit liv, men man skal have haft valgmuligheden. Nu er der svimlende mange børn, der har muligheden, fortæller han.

Phillip Faber mener selv, at hans opgave som vært på DR's morgensang er rimelig simpel.

- Det er gået op for mig, at jeg bare skal bruge det, jeg har. Jeg er dirigent, så det er mit job at arbejde med sangene og få Pigekoret til at brænde for en sang eller få dem tændt på at synge noget, der måske lige skal åbnes for, man kan man se dets kvaliteter.

- Min kærlighed til sangene skal smitte af på dem, der skal synge det, forklarer han.

Den opgave må siges at være lykkedes.

Højskolesangbogen er for første gang havnet på bestsellerlisten, og selv statsminister Mette Frederiksen (S) har lagt en video på Facebook, hvor hun synger med fredag aften.

For Phillip Faber selv er fællessangen mindst lige så vigtig, som for de mange danskere, der sidder klar med sangbogen foran skærmen.

- Hvis ikke vi lavede morgensang hver morgen, ville jeg ikke ane, hvad jeg skulle gøre af mig selv.

- Det er også skønt for mig at køre hen, spille to sange og køre hjem igen. Så længe der er sange tilbage, som vi ikke har sunget, og som jeg elsker, så skal det nok gå alt sammen, fortæller han.

"Morgensang med Phillip Faber" sendes hver morgen klokken 09.05 i hverdagene og 10.03 i weekender på DR1 og P2. Der er dog ændrede sendetider i påsken.

Fredag aften klokken 20.00 inviterer Phillip Faber og Mads Steffensen også danskerne til fællessang på DR1.

/ritzau/