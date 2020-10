Den folkekære pianist teamer atter op med Mads Steffensen fra 23. oktober og frem til jul.

Det er igen tid til at varme stemmerne op i bedste sendetid.

DR's fællessang om fredagen vender nemlig tilbage med Phillip Faber bag tangenterne og med Mads Steffensen, som guider seerne gennem det populære program, fra den 23. oktober og helt frem til jul.

Det afslører Mads Steffensen på sin Instagram-profil.

- Phillip er i absolut topform, og en sværm af vores bedste artister synger for. Glæder mig til at komme i gang. I var fremragende sidst - håber, I vil synge med igen, skriver den prisvindende vært til et billede, hvor han står sammen med Phillip Faber.

Også den populære pianist har delt opslaget på sin Instagram-profil.

- Så ruller vi igen! Fra fredag den 23. oktober åbner vi for fællessang fredag aften på DR1 med flere smukke sange og nye artister i ni programmer. Vi håber, du vil være med til at synge efterårskulden for døren, lyder det fra Phillip Faber.

DR's fællessang opstod i begyndelsen af coronakrisen som et samlingspunkt, da regeringen appellerede til at holde sig inden døre og undgå fysisk samvær.

Succesen var så stor, at DR besluttede at holde fast i konceptet ved særlige lejligheder, hvor der er tradition for at synge herhjemme.

Det har blandt andet været i anledning af sankthans, og da fodbold-EM skulle være skudt i gang, men blev udsat til foreløbig næste sommer grundet pandemiens udvikling.

DR har også lanceret morgensang, som Phillip Faber tidligere har været en del af. I dag er det dog sangerinden Kaya Brüel og multiinstrumentalisten Ole Kibsgaard, som står i spidsen for programmet.

"Fællessang - hver for sig" med Phillip Faber og Mads Steffensen kan ses hver fredag på DR1 fra den 23. oktober og frem til jul.

Se billedet her: www.instagram.com/p/CGW6IzMB3E4/

/ritzau/