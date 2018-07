For den danske sanger er sommeren lig med familieferie og tømmermænd på Bornholm.

København. Bornholm har en særlig plads hos Peter Sommer, der hver sommer drager til Solskinsøen med familien for at bade, spise saltstegte sild og se Østersøen i morgensol.

Her fortæller den 43-årige sanger og sangskriver om sin sommer:

Hvad skal du se?

- Jeg glæder mig meget til, at jeg skal se Østersøen om morgenen ved en strand, der hedder Næs i Allinge på Bornholm. Det er et sted, min familie og jeg har holdt ferie i snart 12 år i træk sammen med et stort hold venner.

- Vi plejer at have et morgenbadehold, som bader sammen hver morgen, og det bliver simpelthen bedre og bedre år for år at komme ned og dyppe sine tømmermænd på lige præcis det sted.

Hvad skal du spise?

- Lige ved siden af stranden i Allinge ligger der et sted, som hedder Nordbornholms Røgeri. Der plejer vi nogle gange at tage hen og spise fiskebuffet med ungerne, efter vi har været ude og bade. Det er med saltstegte sild, pomfritter og det hele.

Hvor skal du hen?

- Ud over Bornholm skal jeg også til Samsø og spille på Brundby Hotel. Det er et ret sjovt sted midt på Samsø, hvor vi har spillet to-tre år i træk. Jeg kan generelt ikke få nok af de danske øer. At tage en færge hen til et af de her steder er rigtig ferie for mig.

Hvornår er det rigtig sommer for dig?

- Det er det, når jeg er på Gæstgiveren i Allinge på Bornholm. Der er fede bands hver aften, man får noget at drikke hver aften, og der er grillbuffet hver aften.

- Min gode ven Simon Kvamm har beskrevet Gæstgiveren som en blanding mellem en højskole og Ibiza. Man har gode, dybe og rørende samtaler med de folk, man er derovre sammen med, samtidig med at man drikker alt for meget.

Hvad er dit bedste sommerferieminde?

- Indtil jeg var 17-18 år, kørte jeg med min familie til Skagen, hvor vi lå på den samme campingplads hvert år. Her fik jeg en masse venner, som også kom på pladsen i de samme uger. Jeg kan næsten mærke i kroppen, hvordan det var at løbe hen på legepladsen og se, hvor mange af dem der var kommet. Det synes jeg er et godt minde.

Hvad er dit værste sommerferieminde?

- Vi havde en tur rundt i Danmark med De Eneste To for et par år tilbage, hvor vi spillede på Grøn Koncert. Det var en af de der somre, hvor det bare regnede og blæste konstant. Selvfølgelig hyggede vi os undervejs, men vi havde virkelig håbet på noget andet. Så den sommer var lidt en våd klud for mig.

Hvornår er den danske sommer bedst?

- Når der er nye danske kartofler.

